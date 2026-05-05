نێچیروان بارزانی: بەغداد "قۊلایی ستراتیژی" ئیمەس و بایەسە کێشەیلەمان لەناوی چارەسەر بکریەن

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، رووژ سێشەممە، گەشبینی خوەی نشان دا وە ئەگەر چارەسەرکردن ناکۆکییەیل و پرسە هەڵواسیاگەیل لەناوەین هەولێر و بەغداد، لە وەختیگ کە هووکار دیدارنەکردنی وەگەرد نزار ئامێدی سەرۆک کۆمار عراقی لەو سەردانە کە ئەنجامی داگە ئەرا بەغدای پایتەخت ئاشکرا کرد.

یەیش لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی هات کە دۊای دیداری وەگەرد فایەق زەیدان سەرۆک ئەنجومەن دادوەری باڵای عراق لە بەغدای پایتەخت بەسادەی.

سەرۆکا نێچیروان بارزانی لە کۆنگرە رووژنامەوانییەگە کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی وت: "وەڕاسی کێشەیگ هەس لەناوەین هەردگ پارتە سەرەکییەگە لە هەرێم كوردستان (پارت دیموکرات كوردستان، و یەکێتی نیشتمان كوردستان) کە بویە ریگر لە دیدار سەرۆک کۆمار، وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە "بایەسە ئیمەی کورد چوارچیوەیگ پەیا بکەیمن ئەرا چارەسەرکردن کێشەیلە لەناوەینمان، و یەیش ئەوەسە کە کار لەبانی کەیمن لەناو ئەنجومەن سیاسی کە لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێمەو دروس کریاس".

وتیش: "ئیمە رێز و پیزانین تەواویگ دیریمن ئەرا سەرۆک کۆمار و ئەوەیش کوردیگە لە خوەمان، و شایەت لەی هاتنە سەردانی نەکەیمن، وەلێ لە ئایندە دیداریگ لەناوەینمان بوود دۊای چارەسەرکردن ئەو کێشە کە لەناوەین هەردگ پارتەگە هەس".

لەبارەی چارەسەرکردن ناکۆکییەیل لەناوەین هەولێر و بەغداد، سەرۆک هەرێم كوردستان وت: "هەس وە وەڵامداینیگ فراوان لە لایەنە سیاسییە عراقییەیلەو کردیمن لەی بارەو، و لەئەنجام ئیمە لە عراق ژیەییمن، و بایەسە گشت کێشەیلەمان لە بەغداد چارەسەر بکریەن"، وتیش: "بەغداد پایتەختمانە، و قۊلایی ستراتیژیمانە، و ئەوەگ نەتۊنستیمنە لە ناکۆکییەیل لەناوەینمان وەرجە ئیسە چارەسەری بکەیمن، بایەسە ئیسە لەیرە چارەسەری بکەیمن". لەلای خوەییش، سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ راگەیان کە سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە دیداری وەگەرد فایەق زەیدان دادوەر باس رەوشە سیاسی و گشتییەیل لە وڵاتەگە کرد کە هەردگ لا دووپات کردن کە سەروەخوڵیی دەسەڵات دادوەری پایەی بنەڕەتییە ئەرا مقیەتیکردن دەسەڵات و دامەزراوەیل وڵاتەگە و ئارامی و ماف و شایستە دەستوورییەیل ئەرا گشت لایگ.

سەرۆک نێچیروان بارزانی وە بەرزی نرخدار رۆڵ سەرۆک دەسەڵات دادوەری لە مقیەتیکردن ئارامی سیاسی و بەرژەوەدییە باڵا و نیشتمانییەیل ئەرا وڵاتەگە کرد، و سوپاسی کرد لەبان رۆڵ گرنگی لە چارەسەرکردن کێشەیل و دروسکردن لەیەکفامستن لەناوەین لایەنەیل.

هەردگ لا دووپات کردن لە گرنگی سەروەری یاسا و کارکردن لە ناو چوارچیوەی دەستوور جویر تەنیا رییگ ئەرا چارەسەرکردن کێشەیل وڵاتەگە و مقیەتیکردن ماف و شایستە یاساییەیل ئەرا گشت پێکهاتەیل و قەوارەی فیدراڵی و دەستووری ئەرا هەرێم كوردستان.

وەگورەی بەیاننامەگە، خستن رووشنایی لەبان وەردەوامبوین و پته‌وکردن هاوکاری و هەماهەنگی لەناوەین دەزگا و دامەزراوە دادوەرییە فیدراڵییەیل و دەزگا و دامەزراوە دادوەرییەیل لە هەرێم كوردستان، تەوەریگ ترەک لە دیدارەگە بوی.