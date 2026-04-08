نێچیروان بارزانی بەشداری لە پرسەی قوربانییەیل پەلامارەیل هەولێر کەێد (وینە)

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، بەشداری لە پرسەی قوربانییەیل ئەو پەلامارە کرد کە ئاوایی "زرگەزەوی" سەروە پارێزگای هەولێر کردە ئامانج، و رەسیە کوشیان ژن و شوییگ لە ئەنجام ئامانجگردن ماڵەگەیان وە فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان.

وەزارەت پیشمەرگە، لە بەیاننامەیگ وەرین راگەیان کە "گرووپەیل چەکدار یەکیگ لە بارەگایەیل هیزەیل پیشمەرگە لە سنوور ئیدارەی راپەڕین وە دوو فڕۆکەی بیفڕۆکەوان بومبی کردنەسە ئامانج، و ماڵ کارمەنیگ لە هیزەیل پێشمەرگە لەناو هەولێر کەفتە وەر پەلامار سێ فڕۆکەی بیفڕۆکەوان کە لە خاک ئیرانەو دەرچگنە، کە بویە مدوو کوشیان خوەی و ژنەگەی.

هەرلیوا سەرچەوەیگ ناوخوەیی، شەو دووشەممە - سێشەممە، خەوەردا لە پەلامار فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە ناوچەی چوارقوڕنە سەروە قەزای رانیە لە سنوور ئیدارەی راپەڕین، وەبی رەسین هیچ هویردەکارییگ لەو وەختە لە بڕ زەرەردەیل.

لە وەختیگ گوزەشتە، نێچیروان بارزانی شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کە ماڵیگ لە ئاوایی زرگەزەوی کردە ئامانج، وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە ئی دەسدرویژییەیلە وە هیچ شیوەیگ قەبووڵکریاگ نین، و بانگەوازی ئەرا حکومەت فیدراڵی نووەو کرد تا وەرپرسیارییەیل خوەی ئەرا ریگریکردن لە دووارەبوین تاوان و پەلامارە تیرۆریستییەیل جیوەجی بکەێد، و گەرەنتی مقیەتیکردن مەدەنییەیل لە هەرێم کوردستان.