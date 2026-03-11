نێچیروان بارزانی: بایەسە رەوش ناسک هەرێم وە هەستیاری و وەرپرسیاریەتی رەفتار وەگەردی بکریەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕوو چوارشەممە، نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێمی کوردستان داوا لە گشت لایەنەیل کرد، "هەستیارانە و وەرپرسیارانە" وەگەرد "رەوش ناسک" ناوچەگە رەفتار بکەن، یەیش وە لەوەرچەوگردن پەرەسەنین جەنگ ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لە لاییگ و ئیران لە لاییگ ترەک.

يەیش لە بەیاننامەیگ هات کە لە یاد 56 ساڵەی رێککەفتنە میژووییەگەی 11ی ئازار 1970 بڵاوی کرد و راگەیانن: "ئی رێککەفتنە کە وە سەرکردایەتی بارزانی نەمر و شۆڕش شکۆمەند ئەیلول وەدەس هات، گەورەترین دەستکەفت سیاسی و یاسایی بوی، جویر یەکەم بەڵگەنامەی فەرمی دان وە مافەیل خەڵک کوردستان نادە ئەرا میژوو هاوچەرخ، و بویە بنەڕەت گشت دەسکەفتەیل دویاتر هەرێم کوردستان".

وتیش: "رێککەفتن 11ی ئازار تەنیا دەسکەفتیگ نیشتمانی نەوی، باوجی نەخشەڕییگ دروس و نموونەیی بوی ئەرا وەرقەرارکردن ئاشتی و وەیەکەوژیان لە عراق"، دیاری کرد کە "میژوو ئەوە چەسپان کە پاشەکشەی دەسەڵاتدارەیل عراق لەی رێککەفتنە و پەنابردنیان ئەرا هاز لەجیای دیالۆگ، عراق نوقم کرد وە جەنگ و کاولکاری و ناسەقامگیری و گوماکردن سەرچەوە مرۆیی و مادییەیل، تا ئمڕوویش وڵات وەردەوامە لە دایین جەزرەوەی ئەو هەڵە میژووییەیلە".

سەرۆک هەرێم کوردستان دووپاتیش کرد کە "لە وەخت یادکردن ئی ساڵیادە، هەرێمەگەمان وەدەس ئاڵووزی و رخباری پەرەسەنین جەنگ ناڵێد، ئی هەلومەرجە ناسکەیلە وەپیمان ئویشن کە بایەسە گشت لایەنەیل وە هەستیاری و وەرپرسیاریەتیەو رەفتار بکەن، کێشەیل وە ئاشتیانە چارەسەر بکەن، هەرلیوا ریگری لە پەرەسەنین زیاتر جەنگ و ئاڵووزییەیل بکەیمن".

نێچیروان بارزانی دووپات لەوەیش کرد کە "لە عراق بایەسە گشتمان لە میژوو یای بگریمن و بزانیمن سەقامگیری لە ری قبوڵکردن ئەوەکان، و وە چەسپانن سیستەم فیدراڵی و دادپەروەری وەدەس تیەێد".

لەی ساڵیادە، سەرۆک هەرێم کوردستان دووپات کرد "گرنگی یەکڕزی و یەکخستن ناوەین لایەنە کوردستانییەیل جویر تاکە گەرەنتیە ئەرا مقیەتیکردن قەوارەی فیدراڵی و دەسکەفت و مافە دەستوورییەیلمان"، داوا کرد " وەیەکەو کاربکەیمن ئەرا دویرخستن کوردستان و عراق لە رخباریەیل جەنگ و دامەزرانن بانینیگ رووشنتر و خوەشگوزەرانتر و ئارامتر ئەرا نەوەیل هاتگ".