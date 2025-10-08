نێچیروان بارزانی بانگەواز ئەرا پاڵپشتیکردن هاوکاری بەرهەمهاوردن وەرد کەنەدا کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممەر بانگەواز ئەرا فراوانکردن نوێنەرایەتی کەنەدا لە هەرێم کوردستان کرد، و پاڵپشتیکردن هاوکاری بەرهەمهاوردن.

نویسنگەی بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، پیشوازی لە كريستوڤەر بوم، باڵیۆز کەنەدا لەلای عراق کرد.

وتیش: لە دیدارەگە هەردوگ لایەن باس پەیوەندییەیل کەنەدا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کردن، هەمیش باس هەڵوژاردن پەرلەمان هاتگ، و رەوشەیل ناو هەرێم کوردستان، و تەقەلایەیل دروسکردن کابینەی نوو حکومەت هەرێم.

هەردوگ لایەن دووپات کردن لە گرنگی گەشەپیدان پەیوەندییەیل ناوەین کەنەدا و هەرێم کوردستان، وەتایبەت لە چین ئابووری، و باس دەرفەتەیل کارکردن و بەرهەمهاوردن لەنوای کۆمپانیایل و کەرت تایبەت کەنەدا لە هەرێم.

لە دیدارەگە باس ئاست نوینەرایەتیی دیبلۆماسی کەنەدا لە هەرێم کوردستان و دویاترین گەشەیل ناوچەگە کریا.