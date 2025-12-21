نێچیروان بارزانی باس ئارەزوو هەرێم کوردستان کەێد وە فراوانکردن هاوکاری وەرد پۆڵەندا

شەفەق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پیشوازی لە "ماتشي زايدل" کونسوڵ نوو پۆڵەندا لە هەرێم کوردستان کرد.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە دیدارەگە دووپات لە ئارەزوو هەرێم کوردستان کرد وە پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل وەرد پۆڵەندا و فراوانکردن ئاسووەیل هاوکاری هاوبەش ناوەین دوو لایەن لە جویراجویر چینەیل.

لەلای خوەییش، کونسوڵ گشتی نوو پۆڵەندا باس خوەشاڵیی وە دەسکردن وە ئەرکەیلی لە هەرێم کوردستان کرد، باس ئارەزوو وڵاتەگەی کرد وە گەشەپیدان و وەرد هەرێم کوردستان، وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان.