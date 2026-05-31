‏نێچیروان بارزانی گاڵ هێزە سیاسی کوردیەیل دەێد ئەرا لەیەکفامستن و پاراستن بەرژەوەنیەیل گەل

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو یەکشەممە، داوا لە هێز و پارتە سیاسیەیل کوردستان کرد ئەرا کارکردن لە پێناو پاراستن دەسکەفتەیل وەدیهاتی گەل هەرێم.

‏یەیش لە بروسکیگ سەرۆک نێچیروان بارزانی ئەرا، عەلی باپیر سەرۆک کۆمەڵەی دادپەروەری کورستان سەرکردایەتی کۆمەڵە و ئەندامەیل و جەماوەرەگەی هات، وەبوونەی ساڵیاد دامەزرانن کۆمەڵەگە، هیوای سەرکەفتن ئەرایان خوازی.

‏سەرۆک ھەرێم دووارە دووپات لە گرنگیی پێگەیل ھێزەیل و لایەنە سیاسییەیل و پێکھاتەیل کوردستان کرد ئەرا قایمکردن لەیەکفامستن و یەکگرتگی رزەیل نەتەوەیی لە ری پاراستن بەرژەوەندییەیل باڵای گەلەگەمان و کار ھاوبەش، تا وەردیەک وەرەو بانانیگ گەشتر و سەقامگیرتر ئەرا کوردستان گام بنەیمن.

