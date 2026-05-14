‏نێچیروان بارزانی: پاڵپشتی لە زەیدی کەیمن ئەرا سازکردن حکومەتیگ کە ڕێز لە دەستوور بگرێد و خوەشگوزەرانی ئەرا عراقییەیل دابین بکەێد

شەفەق نیوز - زاخۆ

‏سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، ئامادەیی هەرێم نیشان دا ئەرا کارکردن وەگرد سەرۆک وەزیرەیل راسپێریاگ "عەلی زەیدی" لە پێناو سازکردن حکومەتیگ کە بەرنامەگەی پشت وە بنەما دەستوورییەیل بوەسێد و خوەشگوزەرانی و ئاوەدانی ئەرا گشت عراقییەیل بارێدە دی، لە هەمان وەخت دووپاتکرد لە بان پێویستی هاوکاری و هەماهەنگی ناوەن هێزەیل پێشمەرگە و سوپای عراق ئەرا وەرەنگاربوین تیرۆر و نواگیری لە گلەوخواردنی لە وڵاتەگە.

‏ئی قسەیلە لە وتاریگ هات کە لە مەراسیم دەرچگن خول سێیەم ئەرا 359 ئەفسەر وە پلەی مولازم لە کۆلێژ سەربازی دویەم لە ئیدارەی سەروەخوەی زاخۆ پێشکەشی کرد.

‏پێشمەرگە بەشیگ لە سیستەم وەرگرییە

‏سەرۆک نێچیروان بارزانی لە وتارەگەی وت: "هێزەیل پێشمەرگە بەشیگن لە سیستەم وەرگری عراق و ئی کۆلێژە بەشیگ لە وەزارەت وەرگری عراقە، هەر وەی هووکارە بایەسە عراق گشت ئەرکە دەستوورییەیل خوەی وەرانوەر پێشمەرگە لە پاڵپشتی و پڕچەککردن جیوەجی بکەێد"، دووپاتکرد "پێشمەرگە رخداری نین ئەرا بان عراق، بەڵکم ئەوان پارێزەر نیشتمانن و لە پرۆسەی ئازادکردن وڵات لە چنگ داعش، ئەوەگ دەرکەفت کە چون پارێزگاری لە بەغدا کردن و جەنگ ڕێکخریاگ تونڕەوەگە کردن و ئەفسانەگەیان شکانن".

‏ململانێ لە ناوچەگە

‏لە بەشیگ تر وتارەگەی، سەرۆک هەرێم باس لە گرژییەیل ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس کرد و وت: "ئیمە لە ناو دۆخیگ سەخت گوزەر کەیمن و ئی گرژییەیلە کاریگەری لە بان گشت لایگ داشتگە، ئیمە لە هەرێم کوردستان دووپات لە بان هەڵوێست چەسپیاگ خوەمان کەیمن کە وەگەرد چارەسەر ئاشتیانەیمن ئەرا گشت گیچەڵ و جیاوازییەیل، و نیەخوازیم کوردستان و عراق وە هویچ جویریگ بوودە بەشیگ لە ململانێیەیل".

‏پرۆسەی سیاسی عراق

لەباوەت وە سازکردن حکوومەت ئایندەی عراق، سەرۆک نێچیروان بارزانی وت: "وە ئۆمێدەو چەوەڕێ کارکردن وەگەرد سەرۆک وەزیران راسپێریاگ عەلی زەیدی کەیم لە بان بنەمای دەستوور عراق، و ئامادەیمن ئەرا کارکردن وەگەردی ئەرا دابینکردن مافە دەستوورییەیل گەل کوردستان و وەدەسهاوردن ئاوەدانی و پێشکەفتن ئەرا گشت عراق بی جیاوازی".

‏ وتیش: "هەرێم کوردستان بەشیگ گرنگە لە عراق و هەردوگمان وەگەردیەک بەسیایمنە، سەرکەفتنمان یەکیگە و تەحەدییەیلەمان هاوبەشە". دووپات کرد "هێز بەغدا یانی هێز هەرێم کوردستان و هێز هەرێم کوردستان هێزە ئەرا بەغدا"، و دووپات کرد کە هەرێم ئامادەس ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵ و بابەتە هەڵواسیاگەیل ناوەن بەغدا و هەولێر لە بان بنەمای دەستوور.

