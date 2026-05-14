نێچیروان بارزانی: پاڵپشتی لە زەیدی کەیمن ئەرا سازکردن حکومەتیگ کە ڕێز لە دەستوور بگرێد و خوەشگوزەرانی ئەرا عراقییەیل دابین بکەێد
شەفەق نیوز - زاخۆ
سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، ئامادەیی هەرێم نیشان دا ئەرا کارکردن وەگرد سەرۆک وەزیرەیل راسپێریاگ "عەلی زەیدی" لە پێناو سازکردن حکومەتیگ کە بەرنامەگەی پشت وە بنەما دەستوورییەیل بوەسێد و خوەشگوزەرانی و ئاوەدانی ئەرا گشت عراقییەیل بارێدە دی، لە هەمان وەخت دووپاتکرد لە بان پێویستی هاوکاری و هەماهەنگی ناوەن هێزەیل پێشمەرگە و سوپای عراق ئەرا وەرەنگاربوین تیرۆر و نواگیری لە گلەوخواردنی لە وڵاتەگە.
ئی قسەیلە لە وتاریگ هات کە لە مەراسیم دەرچگن خول سێیەم ئەرا 359 ئەفسەر وە پلەی مولازم لە کۆلێژ سەربازی دویەم لە ئیدارەی سەروەخوەی زاخۆ پێشکەشی کرد.
پێشمەرگە بەشیگ لە سیستەم وەرگرییە
سەرۆک نێچیروان بارزانی لە وتارەگەی وت: "هێزەیل پێشمەرگە بەشیگن لە سیستەم وەرگری عراق و ئی کۆلێژە بەشیگ لە وەزارەت وەرگری عراقە، هەر وەی هووکارە بایەسە عراق گشت ئەرکە دەستوورییەیل خوەی وەرانوەر پێشمەرگە لە پاڵپشتی و پڕچەککردن جیوەجی بکەێد"، دووپاتکرد "پێشمەرگە رخداری نین ئەرا بان عراق، بەڵکم ئەوان پارێزەر نیشتمانن و لە پرۆسەی ئازادکردن وڵات لە چنگ داعش، ئەوەگ دەرکەفت کە چون پارێزگاری لە بەغدا کردن و جەنگ ڕێکخریاگ تونڕەوەگە کردن و ئەفسانەگەیان شکانن".
ململانێ لە ناوچەگە
لە بەشیگ تر وتارەگەی، سەرۆک هەرێم باس لە گرژییەیل ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس کرد و وت: "ئیمە لە ناو دۆخیگ سەخت گوزەر کەیمن و ئی گرژییەیلە کاریگەری لە بان گشت لایگ داشتگە، ئیمە لە هەرێم کوردستان دووپات لە بان هەڵوێست چەسپیاگ خوەمان کەیمن کە وەگەرد چارەسەر ئاشتیانەیمن ئەرا گشت گیچەڵ و جیاوازییەیل، و نیەخوازیم کوردستان و عراق وە هویچ جویریگ بوودە بەشیگ لە ململانێیەیل".
پرۆسەی سیاسی عراق
لەباوەت وە سازکردن حکوومەت ئایندەی عراق، سەرۆک نێچیروان بارزانی وت: "وە ئۆمێدەو چەوەڕێ کارکردن وەگەرد سەرۆک وەزیران راسپێریاگ عەلی زەیدی کەیم لە بان بنەمای دەستوور عراق، و ئامادەیمن ئەرا کارکردن وەگەردی ئەرا دابینکردن مافە دەستوورییەیل گەل کوردستان و وەدەسهاوردن ئاوەدانی و پێشکەفتن ئەرا گشت عراق بی جیاوازی".
وتیش: "هەرێم کوردستان بەشیگ گرنگە لە عراق و هەردوگمان وەگەردیەک بەسیایمنە، سەرکەفتنمان یەکیگە و تەحەدییەیلەمان هاوبەشە". دووپات کرد "هێز بەغدا یانی هێز هەرێم کوردستان و هێز هەرێم کوردستان هێزە ئەرا بەغدا"، و دووپات کرد کە هەرێم ئامادەس ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵ و بابەتە هەڵواسیاگەیل ناوەن بەغدا و هەولێر لە بان بنەمای دەستوور.