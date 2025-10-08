نێچیروان بارزانی: ئاڵشتکاری لە عراق لە ری هەڵوژاردن تێد گیچەڵ گەپەگەیش قەرەباڵغییە نەک ئەمنی

شەفەق نیوز ـ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، دووپاتکرد ئاڵشتکاری لە عراق لەری هەڵوژاردن تێد، دیاریکرد ئەرا هەڵوژاردن پەرلەمان ئایندە، لەوەختیگ کە گەپترین گیچەڵ ئیرنگە رویوەڕوی وڵاتەگە بوود قەڵەباڵغی هاتوچوە و نەک گیچەڵ ئەمنی جویر گوزەشتە.

بارزانی لە دانیشتن دیالۆگ لەمیانەی کۆڕبەند خوەرهەڵات ناوڕاس (میری) کە لە هەولێر سازکریا و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، "پرس هەڵوژاردن و دیموکراتی لە عراق قۆناغیگ ئینتقالیە، باوجی ئەگەر وەشیوەی واقعی بنوڕینە دۆخ عراق ، ئایا دۆخ عراق جویر شەش ساڵ وەرجە ئیسەس؟ ئیرنگە، ئەرا نمونە ئیرنگەی ناو شار بەغدا، هویچ گیچەڵیگ ئەمنی نییە، کە وەرجە شەش ساڵ لەورا ئێ گیچەڵە بوی باوجی ئیرنگە گەپترین گیچەڵ لە بەغدا قەلەباڵغی هاتوچوە".

وتیش، "مانای ئەوەس ئەوزەڵداین وەجویریگ یەواشە باوجی نیەود وەبی بایەخ بنوڕیمنە ئێ پیشکەفتنەیلە، ماف هاوڵاتیەیلە زیاتر داوابکەن، و گەنجەیل ماف خوەیانە داوای دەسکەفت زیاتر بکەن، باوجی من لەو باوەڕەم پرۆسەی عراق پرۆسەیگ ئاڵۆزە، باوجی بەراورد وە ساڵەیل وەرین جیاوازیەیگ وەرچەو دوینیمن".

بارزانی دیاریکرد، "سەرۆک وەزیرەیل عراق دویز زیایگ کەێدە ان پیشکەشکردن خزمەتگوزاری لە عراق، وە راسی لە گشت شوینیگ عراق دوینیمن لە پرس خزمەتگوزاریەیل بەراورد وە ساڵەیل گوزەشتە".

وتیش: "من لەو باوەڕەم دویز زیاتریگ لە عراق نیەود لەبان کەسایەتی دامەزراوەیل بوود، بەڵکم زیاتر لەبان بونیاتنان دامەزراوەیل بوود، بایەت کۆتایی وە کەسایەتیکردن دامەزراوەیل باریمن، و وەرەو دیموکراتی گام بنین، ئەوزەڵ وەهاز دامودەزگایەیل وڵات بیەیمن، نەبوین هاز لە دامودەزگایەیل جویریگ لە رەشبینی دروسکەێد، و وتیش، بارودۆخ لە عراق ئالۆزە و هەمیشە ئیسە بەراوردی وە گوزەشتە بکەین".