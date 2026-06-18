نێچیروان بارزانی گاڵ بەشداریکردن کورد لە پرۆسەی سیاسی سوریا و ئەوزەڵداین پەیوەندییەیل وەرد دیمەشق دەێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات کرد لە گرنگی بەشداریکردن کورد لە سوریا لە پرۆسەی سیاسی و دامەزراوەیل دەوڵەت، هەمیش گاڵدەێد ئەرا ئەوزەڵداین پەیوەندییەیل و کار هاوبەش وەگەرد حکومەت دیمەشق.
لە بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیەس وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بارزان ئمڕوو نیمەڕوو پیشوازیکرد لە دەسەی سەرۆکایەتی ئەنجومەن نیشتمانی کوردی لە سوریا کرد لە کۆبوونەوەگە بارودۆخ گشتی ناوچەگە و دویاین پیشهاتەیل گۆڕەپان سوریا و دۆخ کورد و ناوچەیل کوردی لەو وڵاتە، وەرد هەڵبژاردنەیل ئەنجومەن گەل لە سوریا تاووتوێ کریان.
هەردووگ لا دووپاتکردن لەبان گرنگی کورد لە پرۆسەی سیاسەت و دامەزراوەیل سیاسی و یاسادانان و کارگێڕیەیل سوریا، وەپای ئەوەگ بنەمای سەرەکییەگە ئەرا دڵنیابوین لە مافە ڕەواگانیان.
لەو چوارچمگە، بارزانی دووپات کرد لە رۆڵ و ئامادەیی کاریگەری ئەنجومەن نیشتمانی کوردی و گرنگی یەکڕزی هەڵوێست کوردی لە سوریا، و وەردەوامبووین دیالۆگ و لەیەکفامستن لەناوەین گشت لایەنەیل کوردی.
هەمیش گاڵدا ئەرا ئەوزەڵداین پەیوەندییەیل و هاوکاری هاوبەش وەگەرد دیمەشق، ئەرا پەیاکردن چارەسەریگ گشتگیر گیچەڵەیل سیاسی هەڵواسیاگ، وەجویریگ ئاسایش و سەقامگیری بپارێزێد.
لەلای خوەیەو، شاندە میوانەگە کورتەیگ لەبان چالاکیەیل و هەوڵە سیاسیەیل ئەنجومەنەگە پێشکەش کردن، و دەسخوەشی و پێزانین خوەیان ئەرا پشتیوانی بەردەوام سەرۆک نێچیروان بارزانی و هەرێم کوردستان ئەرا کوردەیل سوریا دەربرین.
رخداریەیل رێکخریگ تیرۆریستی داعش و دویایین جویڵەیل لە ناوچەگە، تەوەریگ تر کۆبوونەوەگە بوی.
رووشنایی خریارە بان سەردان دویاین نێریاگ تایبەت سەرۆک ئەمریکی ئەرا کاروباری عراق و سووریا، تۆم باراک ئەرا هەولێر، و کۆبوونەوە هاوبەشەگەی وەگەرد نێچیروان بارزانی و مەزڵووم عەبدی، کە ناوەینی دووپات کریا لە بەهێزکردن دەسمیەتی هاوبەش ئەرا بەرەنگاربووین تیرۆر.