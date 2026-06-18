‏نێچیروان بارزانی گاڵ بەشداریکردن کورد لە پرۆسەی سیاسی سوریا و ئەوزەڵداین پەیوەندییەیل وەرد دیمەشق دەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات کرد لە گرنگی بەشداریکردن کورد لە سوریا لە پرۆسەی سیاسی و دامەزراوەیل دەوڵەت، هەمیش گاڵدەێد ئەرا ئەوزەڵداین پەیوەندییەیل و کار هاوبەش وەگەرد حکومەت دیمەشق.

‏لە بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیەس وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بارزان ئمڕوو نیمەڕوو پیشوازیکرد لە دەسەی سەرۆکایەتی ئەنجومەن نیشتمانی کوردی لە سوریا کرد لە کۆبوونەوەگە بارودۆخ گشتی ناوچەگە و دویاین پیشهاتەیل گۆڕەپان سوریا و دۆخ کورد و ناوچەیل کوردی لەو وڵاتە، وەرد هەڵبژاردنەیل ئەنجومەن گەل لە سوریا تاووتوێ کریان.

‏هەردووگ لا دووپاتکردن لەبان گرنگی کورد لە پرۆسەی سیاسەت و دامەزراوەیل سیاسی و یاسادانان و کارگێڕیەیل سوریا، وەپای ئەوەگ بنەمای سەرەکییەگە ئەرا دڵنیابوین لە مافە ڕەواگانیان.

‏لەو چوارچمگە، بارزانی دووپات کرد لە رۆڵ و ئامادەیی کاریگەری ئەنجومەن نیشتمانی کوردی و گرنگی یەکڕزی هەڵوێست کوردی لە سوریا، و وەردەوامبووین دیالۆگ و لەیەکفامستن لەناوەین گشت لایەنەیل کوردی.

‏هەمیش گاڵدا ئەرا ئەوزەڵداین پەیوەندییەیل و هاوکاری هاوبەش وەگەرد دیمەشق، ئەرا پەیاکردن چارەسەریگ گشتگیر گیچەڵەیل سیاسی هەڵواسیاگ، وەجویریگ ئاسایش و سەقامگیری بپارێزێد.

‏لەلای خوەیەو، شاندە میوانەگە کورتەیگ لەبان چالاکیەیل و هەوڵە سیاسیەیل ئەنجومەنەگە پێشکەش کردن، و دەسخوەشی و پێزانین خوەیان ئەرا پشتیوانی بەردەوام سەرۆک نێچیروان بارزانی و هەرێم کوردستان ئەرا کوردەیل سوریا دەربرین.

‏رخداریەیل رێکخریگ تیرۆریستی داعش و دویایین جویڵەیل لە ناوچەگە، تەوەریگ تر کۆبوونەوەگە بوی.

‏رووشنایی خریارە بان سەردان دویاین نێریاگ تایبەت سەرۆک ئەمریکی ئەرا کاروباری عراق و سووریا، تۆم باراک ئەرا هەولێر، و کۆبوونەوە هاوبەشەگەی وەگەرد نێچیروان بارزانی و مەزڵووم عەبدی، کە ناوەینی دووپات کریا لە بەهێزکردن دەسمیەتی هاوبەش ئەرا بەرەنگاربووین تیرۆر.

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