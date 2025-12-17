نێچیروان بارزانی: ئاڵای کوردستان هیمای گوزەشتە و ئیسەمانە

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە ئاڵای کوردستان هیمای گوزەشتە و ئیسەمانە، و گەل هەرێم کوردستان وە جیاوازی نووڕینەیل سیاسی و ئاینی گردەو کەێد.

بارزانی لە وتاریگ وەبوونەی رووژ ئاڵای کوردستان کە و رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاڵای کوردستان هیمای گوزەشتە و ئیسەمانە، و ئی ئاڵا گشتمان گردەو کەێد، و بایەسە وەیەکەو کار بکەیمن ئەرا کوردستانیگ ئارام.

وتیش: ئاوەدانکردن کوردستان وە زانست و ئاشتی کریەێد، دیاری کرد کە ئی رووژە هیمای ئومیدەیل و ئازادی ئیمەس، و رووژیگ ئاسایی نییە.

هەمیش وت: لە رووژە سەختەیل، و رووژەیل خەبات لە بەرزایی کویەیل، کوڕەیل ئیوە ئی پەرچەمە وە بەرزی هیشتن، و وە خوین و خەبات مقیەتیی کردن، وتیش: ئمڕوو وە شانازیەو دوینیمن کە ئی ئاڵا لەبان دامەزراوەیل و زانکۆ و خەسەخانەیل و مەکتەوەیل بەرزەو کریەێد، و یەیش بەڵگەس کە ئی سەرکەفتنە کە وە خوین شەهیدان و قوربانیەیلیان و خوەیڕاگری گەل کوردستان ئەرا گشت پیکاتەیلی کەفتە دەس.

دیاری کرد کە لەی یادە پەیام ئیمە ئاشکراس: هاز گەل کوردستان لە هەماهەنگی و یەکێتیە، کە ئی ئاڵا گشت ئیمە وە جویراجویر نووڕین سیاسی و ئاینی گردەو کەێد.

وتیش: وەفاداری راسگانی وە دروشم تەنیا نیەتیێد، بەڵکم وە مقیەتیکردن دەسکەفتەیل و چەسپانن سەروەری یاسا و بیناکردن دامەزراوەیل هازدار و توکمە و پیشکەشکردن خاسترین خزمەتگوزارییە ئەرا گەل کوردستان.

دیاری کرد کە لەی وەختە کە ئاڵای کوردستان بەرزەو کەیمن، دووارە دووپات کەیمن لەبان پەیمان خوەمان وە هاوبەشی دەستووری لە عراق فیدراڵی دیموکراتی، وتیش: ئیمە خوازیمن هەمیشە ئی ئاڵا پەیام ئاشتی و گفتوگۆ و وەیەکەوژیان و خاس هاوسایەتی بوود.

کوردستان لە رووژ هەڤدەی کانوون یەکەم لە گشت ساڵیگ ئاهەنگی وە رووژ ئاڵای کوردستان کەێد، ئەو رووژە کە ئاڵای کوردستان لەبان بینای شارەوانی لە شار مهاباد بەرزەو کریا، وەگەرد راگەیانن کۆمار کوردستان لە ساڵ 1946.

ئاڵای کوردستان سێ رەنگ سەرەکیە، سوور کە نشانەی قوربانیەیل گەل کوردە ئەرا لاوردن ستەم لەخوەی، و سەوز نشانەی سروشت رەنگین کوردستانە، و ڕەنگ چەرمگ نشانەی ئاشتی و ئاسایش و وەیەکەوژیان و وەخشین و دڵپاکیە.

لەناوڕاس ئاڵای کوردستان خوەریگ وەرەنگ زەردە 12 تیشک دیرێد، نشانەس ئەرا ئاینەیل کوینەی کورد.

لە ساڵ 1919، دکتۆر کامەران بەدرخان پەرچەم کوردستان ئەرا دەوڵەتەیل ئەوروپی نشان دا، و لە شەسەیل یەکێتی خوەنەوارەیل کورد لە ئەوروپا ئەو پەرچەمە بەرزەو کرد.

دویای راپەڕین کورد لە ساڵ 1991 لە هەرێم کوردستان، ئاڵای کوردستان لەبان بارەگای پارت دیموکرات و دامەزراوەیل راگەیانن بەرزەو کریا.

حکومەت هەرێم کوردستان، وەپەی بڕیار شمارە 48 لە رووژ 19/6/2009، رووژ هەڤدەی کانوون یەکەم کردە رووژ ئاڵای کوردستان.

دویای بەرزەوکردنی لە شوینەیل جەنگ دژوە تیرۆر، ئاڵای کوردستان لە گشت بوونەیل ناودەوڵەتی بابل هیمایگ ناسیاگ ئەرا وەرخودان پیشمەرگە.