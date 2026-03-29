نێچیروان بارزانی پەیامیگ لە شای ئوردن وەرگرێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پەیامیگ لە عەبدوڵڵای دویەم کوڕ حسێن پاشای ئوردن وەرگرد.

شای ئوردن لە نامەگەی، سەرەخوەشی و هاوخەمی خوەی و سەرەخوەشی ئوردن پێشکەش وە بارزانی و خیزان و کەسوکار قوربانییەیل پەلامارەگە وە فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان کرد کە لە 24 ئی مانگە سۆران کردە ئامانج، وە ئومید زوی خاسەوبوین ئەرا زەخمدارەیل.

هەرلیوا پاشای ئوردن، وە تونی ئەو پەلامارە وە فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان شەرمەزار کرد کە دۊەکە ماڵ نێچیروان بارزانی لە دهۆک کردە ئامانج، و دووپات لە پشتیوانی وڵاتەگەی ئەرا هەرێم کوردستان و مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی عراق کرد.