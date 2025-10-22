نێچیروان بارزانی پەیامیگ لە ترەمپ وەرگرێد

شەفەق نيوز- هەولێر

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، سوپاس و رێزی ئەرا نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان پیشکەش کرد، ئەرا تەقەلایەیلی لە پاڵپشتیکردن ئاشتی و وەیەکەوژیان ئاشتەوایی، و تەقەلایلی ئەرا کۆتاییهاوردن وە ناکۆکیەیل لە خوەرھەڵات ناوڕاس.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، بارزانی پەیامیگ لە سەروک ئەمریکا وەرگرد، لەناوی سوپاس لە سەرۆک هەرێم کوردستان میک ئەرا رەنج و تەقەلایلی وەخاتر وەجیهاوردن ئاشتەوایی، و دووپات لە گرنگی کۆتاییهاوردن وە ژاوەژاوەیل لە ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس کرد.

ترەمپ لە پەیامەگەی دووپات کرد کە دەوڵەتەیل جیهان توانای وەپشتسەرنان ناکۆکیە کوینەیل دیرن، و چگن وەرەو بانانیگ هاوبەش پڕ لە ئاستی و سەرکەفتن و پیشکەفتن.

سەرۆک ئەمریکا باس پابەندبوین خوەی و پابەندبوین ئیدارەی کرد وە پشتگیریکردن تەقەلایەیل وەجیهاوردن ئاشتی وەردەوام، و کۆتاییهاوردن وە جەنگ و توندوتیژی لە ناوچەگە و گشت جیهان.

لە پایان پەیامەگەی سڵاو کلکرد و ئومید سەرکەفتن ئەرا نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان و بنەماڵەی خوازێد.