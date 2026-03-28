نێچیروان بارزانی پەیام شەرمەزارکردن و هاوکاری لەلایەن یەکێتی ئەوروپا دویای پەلامارەگەی دهۆک وەرگرێد

شەفەق نیوز - بروکسێل

شاند یەکێتی ئەوروپا لە عراق و باڵیۆزخانەی وڵاتەیل ئەندام لە یەکێتیەگە، ئیوارەی ئمڕوو شەممە، پەلامارەگە وە فڕۆکەی بێیفڕۆکەوان کە ماڵ نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک کردە ئامانج شەرمەزار کردن، و دووپات کردن لەبان گرنگی دایین جیوەجیکارەیل ئی کار تاوانکارییە وە دەس دادپەروەری.

سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس کرد کە: نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو شەمە، نامەیگ لە کلیمێنس سیمتەر، باڵیۆز یەکێتی ئەوروپا لە عراق وەرگرد.

بەیاننامەگە وتیش: لە نامەگە، شاند یەکێتی ئەوروپا لە عراق و باڵیۆزخانەی وڵاتەیل ئەندام لە یەکێتیەگە وە تونی ئەو پەلامارە شەرمەزار کردن کە ئمڕوو ماڵ سەرۆک نێچیروان بارزانی لە دهۆک کردە ئامانج. هەرلیوا دڵخوەشی خوەیان نیشان دان ئەرا ئەوەگ هیچ قوربانییگ وە مدوو پەلامارەگە نەویە.

باڵیۆز یەکێتی ئەوروپا دیاری کرد کە: ئی جویرە لە تونڕەوی بی وەرپرسیارییە هەڕەشەی دروسکردن پەرەسەنین زیاتر لە رەوشە ناسکەگە لە عراق و وە تایبەت لە هەرێم کوردستان هەڵگردگە.

هەرلیوا دووپات کرد لەبان گرنگی دایین جیوەجیکارەیل ئی کارە وە دەس دادپەروەری، چوینکە هەر پەلاماریگ ئەرا بان دامەزراوەیل دەوڵەت و ئەو وەرپرسەیلە کە نوێنەرایەتی عراق و هەرێم کوردستان کەن، یا ئەرا بان شاندەیل دیپلۆماسی، کاریگ تاوانکارییە و هیچ پاساویگ هەڵنیەگرێد.

لە کۆتایی نامەگە، داوا لە گشت لایەنەیل کریا ئەرا پشتیوانیکردن تەقەلایەیل ئەرا پەیاکردن چارەسەرەیل ئاشتیانە لە ناو عراق و پشتیوانیکردن دەسپێشخەرییە دیپلۆماسییەیل ئەرا کوتاییهاوردن وە جەنگ لە ناوچەگە.

وەپەی بەیاننامەگە، نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان سوپاس باڵیۆز یەکێتی ئەوروپا و وڵاتەیل ئەندام کرد ئەرا نامەگەیان و هەڵوێستیان لە شەرمەزارکردن پەلامارەگە و پشتیوانیکردن ئاسایش و ئارامی.

رویداو پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەی بێیفڕۆکەوان، ئمڕوو شەممە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییە فەرمی و ناودەوڵەتییەیلەو دروس کرد، ک پەلامارەگە وە پەرەسەنینیگ رخدار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دانە قەڵەم، وەگەرد داواکاریەیل زویوەزوی ئەرا ئاشکراکردن لایەنە جیوەجیکارەیل و پرسیارکردن لەلیان و نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.