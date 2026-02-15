نێچیروان بارزانی پەیامیگ ئەرا خەڵک "ڕۆژئاڤا" کلکەێد
شەفەق نیوز- میونشن
سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو یەکشەممە، پەیامیگ ئاراستەی دانشتگەیل ناوچەیل خوەرئاوای کوردستان (رۆژئاڤا) کرد، و دووپاتکرد لەبان هەوەجەی ئەوزەڵداین وەی ناوچەیلە دویای جیوەجیکردن رێککەفتن وەرد حکومەت سوریا.
نێچیروان بارزانی لە وتاریگ لە پەراوێز کۆنفرانس میونشن، کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کردیە، راگەیان، "توام دووارە دووپاتبکەمەو ئیمە هویر قامیشلۆ و عەفرین و شارەیل تر رۆژئاڤا کەیمن، و نیەزانم کەی دەرفەتیگ داشتویمن سەردانیان بکەیمن".
وتیش؛" پەیام ئیمە ئەرا خوەشک و برایەیلمان لە رۆژئاڤا ئەوەسە، ئەو نەهامەتیەیلە لەماوەی گوزەشتە وەسەریان هات، پیشتیوانی یەکجار گەورەیگ گشت گەل کوردی لەلی بویەو، یەیش جی شانازی و سەربەرزیە ئەرا گشت کوردیگ، ئەوەگ ئمڕوو ئەرامان گرنگە، جیوەجیکردن ئەو رێککەفتنەس کە لەناوەین هەردوگ لا واژوو بکرێد، هیوای ئەوزەڵکردن زیاتریگ ئەرا رۆژئاڤا خوازیمن".
وتیش" لە کۆنفرانسەگەمان دووپاتکردیمن، ئەو قۆناغە کە کەفێدە دویای جیوەجیکردن ڕێککەفتنەگە، بایەد رووشنایی بخرێدە بان ئاوەدانکردن و ئەوزەڵکردن ئابووری ئی ناوچەیلە، وە شیوەیگ کە خزمەت وە خەڵکەگەی بکەێد و سەقامگیرییان قایمتر بکەێد".
دیاریکرد، "پاڵپشتیی سیاسی هەس، و کەس هویر لە پاڵپشتیی سەربازی نیەکەێد، ئیمە لایەنگر ریەچارەیگ سیاسییمن ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵەیل لە چوارچمگ دەوڵەت سوریا، و ئەوەگیش لە وڵاتەیل ئەوروپا دیمنە، هەڵوێستیگ هاوشێوە بوی لەی ئاڕاستە".
وتیش: "بایەد چەودێری بکەیمن تا چ رادەیگ دیمەشق پابەندە وە جیوەجیکردن ڕێککەفتنەگە و وەفا وە بەڵێنەیلێ، و هەمانجویر تا چ رادەیگ (هەسەدە) ئامادەس ئەرا جیوەجیکردن ئەوەگ رەسیمنە پێ. ئەمریکا دەور گرنگیگ داشت لەی باوەتە، وە هەمان وەیجویرە ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆک کۆمار فەرەنسا، دەور دیاریگ داشت لە پاڵپشتیکردن ئی رێڕەوە، و گشت لایگ هەست وە وەرپرسیارێتی جیوەجیکردن ڕێککەفتنەگە لە روی سیاسی و میکانیزمەیل جیوەجیکردنی کەن".
دیاریکرد: "وەپای واقیع ئیرنگەی سوریا، لێوا ئیسفاکەیمن کە ئی ڕێککەفتنە خاسە و گەن نییە لە ئەزموون عراق لە ساڵ 2005، نەوەتیمن گشت مافەیلمان لە دەستوور هاتییە، بەڵام دووپاتکەیمن کە فرەیگ لە مافەیلمان لەناوی چەسپیاگە لە سوریا چشتیگ هاوشێوە هەس، ئەوەگ ئیسە وەدەس هاتییە، دەسکەفتیگ گرنگە لەی قۆناغە، و ئیمەیش جویر کورد پاڵپشتی ئی گامە کەیمن و پشتگیری مافەیل کورد کەیمن لە چوارچمگ دەستوور و یاسا".