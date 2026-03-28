نێچیروان بارزانی: پالاماردان ماڵەکەم گەشەکردن رخداریگە ئەرا عراق بایەسە سنوور ئەرای بنریەێد

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەمە، دووپات کرد ک ئەو پەلامارە کە ماڵەگەی لە دهۆک کردە ئامانج "پەرەسەنینیگ فرە رخدارە ئەرا عراق"، و دیاری کرد ک باەەتەگە کەسی نییە و بایەسە نواگیری ئی جویرە کارەیلە بکریەێد.

بارزانی لە لێدوانیگ ئەرا تووڕ راگەیانن "رووداو" وت: ئەوەگ ئی گرووپە چەکدارەیل دەیشت یاسا ماف دەنە خوەیان ک شوون نیشتەجیبوین سەرۆک هەرێم کوردستان بکەنە ئامانج، ک باوەتیگ کەسی نییە، پەرەسەنینیگ رخدارە، و دووپات کرد کە بایەسە نواگیرییان بکریەێد.

بارزانی وتیش: "سوپاس ئەرا خودا هیچ کەسیگ لەورا نەوی، چوینکە رووژ شەمەیش بوی، و ئەوانەگ لەورا کار کردنە و وەرپرس بوینە لە پاکەوکردن ماڵەگە، هیچکامیان لەورا نەوینە و هیچ کەسیگ زەخمدار نەویە".

رویداو پەلاماردان ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن)، ئمڕوو شەمنە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییە فەرمی و ناودەوڵەتییەیلەو دروس کرد، ک پەلامارەگە وە پەرەسەنینیگ رخدار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دانە قەڵەم، وەگەرد داواکاریەیل پەلە ئەرا ئاشکراکردن لایەنە جیوەجیکارەیل و پرسیارکردن لەلیان و نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.

هەرلیوا سوپای پاسداران ئیرانی، پەلامارەگە وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان ئەرا بان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک شەرمەزار کرد، و پەلامارەگە وە کاریگ تێرۆریستی ئەرا شیوانن ئاشتی و ئارامی لە ناوچەگە دادە قەڵەم.