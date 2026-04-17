نێچیروان بارزانی ئافەرین لە تەقەلایەیل شەرع کەێد ئەرا وەدیهاوردن ئارامی لە سووریا

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، شەوەکی ئمڕوو جمعە، چەوی وە ئەحمەد شەرع سەرۆک سووریا کەفت لە پەراویز بەشداریکردنیان لە کۆڕبەن دیپلۆماسی ساڵانەی ئەنتاڵیا لە تورکیا.

لە پۆستیگ کە لەبان سەکوو "ئێکس" بڵاوی کرد، سەرۆک نێچیروان بارزانی خوەشحاڵی خوەی وە ئی دیدارە نشان دا، وە دەسخوەشیکردن لە سەرۆک شەرع لەبان تەقەلا وەردەوامەیلی ئەرا ئارامی سووریا، و لەبان ئەو وەرەونواچگنە کە لە جیوەجیکردن رێککەفتنەگە وەگەرد هیزەیل سووریای دیموکرات وەدی هاتیە.

هەمیش وت: کە هەردگیان باس لە هیزەوکردن پەیوەندییەیل لەناوەین عراق و هەرێم كوردستان و سووریا کردن ئەرا بەرزکردن ئامانجە ئەمنی و ئابوورییە هاوبەشەیل.