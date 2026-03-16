نێچیروان بارزانی: کارەسات هەڵەبجە هەر وە زەخمیگ نیشتمانی مینێدەو

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، دووپات کرد کە کارەسات کیمیاواران هەڵەبجە هەر وە زەخمیگ نیشتمانی مینێد، دووپاتیش لە دادپەروەری قوربانیەیل و پاڵپشتیکردن یەکڕزی کرد ئەرا نواگیریکردن ئی رەوشەیل ئیسە.

بارزانی لە بەیاننامەیگ وەبوونەی سی و هەشتەمین ساڵیاد ئەو گورزە کە لە 16ی ئازار 1988 جیوەجی کریا کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وە سەربەرزی و رێز گەورەیگ یاد شەهیدەیل بیگوناه ئی کارەساتە کەیمن کە رژیم عراق ئەو وەختە وەبان گەل کوردستان جیوەجی کرد، کە هەر جویر زەخمیگ نیشتمانی خوینوەر مینێد.

وتیش: وە گشت رێزیگ سەر ئەرا ئەو گیانەیل پاک شەهیدەیل هەڵەبجە و گشت شەهیدەیل کوردستان چەمنیمن، و سڵاو و دروودی ئەرا کەسوکارەیل سەربەرزیان و ئەرا گشت قوربانیەیل پیشکەش کەیمن.

بارزانی وتیش: هەڵەبجە هەر تەنیا تەقەلایگ نەوی ئەرا لەناوبردن کورد جویر لەش، وەلێ تاوانیگ دژوە مرۆیی و پەلاماردانیگ وەحشیانە بوی ئەرا ئیرادەی گەلیگ کە تەنیا داوای ژیان و ئازادی کردیاد، و هەڵەبجە هەر جویر شایەتیگ میژوویی زنی لە ویژدان جیهان مینێد، تا مرۆڤایەتی لەلی یای بگرێد و نواگیریکردن دووارەوبوین ئیجویرە لە جینۆساید بکەێد لە هەر شوینیگ لە جیهان.

دووارە دووپاتیش کرد لەبان وەرپرسایەتی حکومەت فیدراڵی عراق وەرانەور هەڵەبجە و قوربانیەیلی، کە وەگورەی بڕیار دادگای تاوانی باڵا کە گورز کیمیایی وە جینۆساید دادە قەڵەم، بایەسە وەشیوەیگ دادپەروەرانە قەرەبوو قوربانیەیل بکەێد.

بارزانی وتیش: لە هەرێم کوردستان، بایەسە خاسترین خزمەتگوزاری و چەودیاریکردن ئەرا زەخمدارەیل ئەو تاوانە پیشکەش بکریەێد، دیاری کرد کە ئمڕوو، لە وەختیگ ناوچەگە وە رەوشەیل جەنگ رخداریگەو رەد بوود، ئەرک قورسیگ کەفێدە بان گەردن گشتمان ئەرا مقیەتیکردن هەرێم کوردستان، و لە ساڵی ئی رەوش ناسکە، تەنیا رییگ ئەرا مقیەتیکردن دەسکەفتەیل و نواگیریکردن سەختیەیل کەفێدە یەکڕزی و یەکگردن، ئیمە گشتمان قەرزاریمن ئەرا خوین شەهیدەیل، و خاسترین وەفاداری ئەرا گیان پاکیان کارکردنە دەس وەناو دەس ئەرا دویرخستن رخباریەیل لە گەل و خاک کوردستان.

لە کۆتایی وتیش: لەبان گشت سەختیەیل، وە هیوا و ئومیدیگ نووڕیمن وە بانینیگ خاستر ئەرا گەل کوردستان، و دڵنیایمن کە بانان گەل کوردستان رووشنە، دروود لە گیان پاک شەهیدەیل هەڵەبجە و گشت شەهیدەیل کوردستان.

خەڵک هەڵەبجە، لە شانزەی ئازار گشت ساڵیگ، ساڵیاد ئەو کیمیاوارانە کەن کە شارەگە لە ساڵ 1988 وەدەس رژیم وەرین عراق تویشی هات، کە بویە مدوو هەزاران قوربانی مەدەنی.