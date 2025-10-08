نێچیروان بارزانی ئارەزوو هەرێم کوردستان ئاشکرا کەێد لە فراوانکردن هاوکاری وەرد یەکێتی ئەوروپا

شەفەق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای ئارەزوو هەرێم کوردستان کرد لە فراوانکردن هاوکاری و هەماهەنگی هاوبەش وەگەرد یەکێتی ئەوروپا.

ئەوەیش لە چەوپیکەفتنی وەگەرد كليمنس سیمتەر، باڵیۆز نوو یەکێتی ئەوروپا ئەرا عراق و شاند یاوەری هات.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە سەرۆک نێچیروان بارزانی دووپات کرد کە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان و دامودەزگایەیل پەیوەندیدار لە هەرێم گشت پاڵپشتیکردنیگ ئەرا جیوەجیکردن ئەرکەیل دیبلۆماسی باڵیۆز پیشکەش کەن.

سەرۆک هەرێم کوردستان هەمیش باس سوپاس و رێزی کرد ئەرا هەڵوێستەیل و پشتگیریکردن یەکێتی ئەوروپا ئەرا عراق و هەرێم کوردستان، و دووبارە ئامادەبوین و ئارەزوو هەرێم کوردستان ئاشکرا کرد لە فراوانکردن چینەیل هاوکاری و هەماهەنگی هاوبەش وەگەرد یەکێتی ئەوروپا لە جویراجویر کەرتەیل.

لەلای خوەییش، باڵیۆز سیمتەر باس خوەشاڵیی وە وەرگردن ئەرکەیلی لە عراق کرد، و سوپای لە هەرێم کوردستان ئەرا هاوکاریکردنی و پشتگیریکردن کلکریای یەکێتی ئەوروپا، و ئافەرین لەو رۆڵ بیناکەرە و سەرکردایەتی داناییە کرد کە سەرۆک نێچیروان بارزانی رانێدەی.

باڵیۆز یەکێتی ئەوروپا دووپات لە وەردەوامی پاڵپشتیکردن یەکێتی ئەوروپا ئەرا عراق و هەرێم کوردستان کرد، وەتایبەت لە چینەیل خاوەن گرنگی هاوبەش.

بەیاننامەگە وتیش: لە دیدارەگە باس پشتگیریکردن یەکێتی ئەوروپا ئەرا عراق لە چینەیل ئابووری کرد، و پاڵپشتیکردن پرس دیموکراتی، و هەڵوژاردن هاتگ پەرلەمان، وەگەرد رەوشەیل عراق و هەرێم کوردستان، و تەقەلایەیل دروسکردن کابینەی نوو حکومەت هەرێم کوردستان، بیجگە دویاترین گەشەیل لە ناوچەگە.