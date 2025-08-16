نێچیروان بارزانی یاد 79ەم ساڵیاد دامەزریان پارت دیموکرات کوردستان کەێد

شەفەق نيوز– هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، پەیامیگ وەبوونەی هەفتا و نۆهەمین ساڵیاد دامەزریان پارت دیموکرات کوردستان پیشکەش کرد، لەناوی یاد بارزانی نەمر دروسکەر حزبەگە کرد، وەگەرد گشت خەباتکارەیل و پیشمەرگە کە ژیان خوەیان ئەرا ئازادی کوردستان پیشکەش کردن.

نێچیروان بارزانی لە پەیامەگەی دووپات لە نووەوکردن پەیمان لەنوای یاد خوەشیان کرد، و پیرووزبایی لە بنەماڵە و کەسوکارەیل شەهیدەیل و گەل کوردستان کرد، وە تایبەتی پیرووزبایی لە ریبەر مەسعود بارزانی و سەرکردایەتی حزبەگە و دەزگایەیلی و ریخریاگەیلی و جەماوەری و برادەرەیلی کرد.

وتیش: حزبەگە هەر وەردەوام بوود لە کارکردن و تەقەلا ئەرا وەجیهاوردن ئامانجەیل بەرزی، و مقیەتیکردن مافەیل گەل کوردستان.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: دامەزریان حزبەگە وەرجە 79 ساڵ لە رەوشەیل سەخت و ئاڵووزیگ هات، لە وەڵامدان ئەرا خوازینیگ چارەنویسی لەلای گەل کوردستان، تا ریڕەوییگ وە شیوەیگ چەسپیاگ وەرەو ئازادی بڕانێد.

دووپاتیش کرد کە حزبەگە ئمڕوو وەو میژووە کە دیرێد، و ئەو ئەزموون و پایەی چەسپیاگە، مەزنترین وەرپرسایەتیەیل لە سەرکردایەتیکردن هەرێم کوردستان وەرەو ئارامی و رەوزکردن کەفێدە گەردنی.

بارزانی دووپاتیش لە گرنگی رۆڵ حزبەگە کرد ئەرا پتەوکردن یەکڕزی و یەکگردن ناوەین هیزەیل سیاسی و پێکھاتەیل کوردستان کرد، و وەپیریچگن ئەرا وەپشتسەرنان قەیرانەیل و ناکۆکیەیل، ئەرا نواگیریکردن سەختیەیل و ئاڵشتکردنیان ئەرا دەرفەتەیلیگ ئەرا خزمەتکردن ئیسە و بانان، دووپات کرد کە حزبەگە هەمیشە ئامادەس ئەرا پیشکەشکردن قوربانیەیل وەخاتر ئی ئامانجەیلە.

سەرۆک هەرێم کوردستان لە کۆتایی پەیامەگەی وت: حزبەگە هەر وەردەوام بوود لە ریڕەوی خوەی وە دانایی و ئیرادەی چەسپیاگ ئەرا وەجیهاوردن ئومید و نووڕینەیل گەل کوردستان، وەگەرد گرنگی چگن وەرد گەشەیل و خوازینەیل ئیسە، و نووەوکردن خوەی وە وەردەوامی تا حزبەگە هەر جویر ناونیشانیگ ئەرا ئومید و هاندەر لەبان ری پیشکەفتن بمینێد.