نێچیروان بارزانی یاد لەیلا قاسم کەێد: مەشخەڵ هوشیاری و پیشەنگ لە خەبات و قوربانیدان

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، یاد 52 ساڵ کووچدۊایی لەیلا قاسم کرد، و دووپات کرد کە بویە مەشخەڵ هوشیاری و پیشەنگ ئەرا ژنەیل کوردستان لە خەبات و قوربانیدان.

بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئمڕوو وە رێزەو یاد خەباتکار کوردی شەهید (لەیلا قاسم) و هاوڕیەیلەی کەیمن، کە وەرجە (52) ساڵ رۊوەرۊی پەت سێدارە بوین و بوینە شەهید وەخاتر ئازادی کوردستان و سەربەرزیی.

وتیش: لەیلا قاسم تەنیا هێماییگ نەتەوەیی نییە، بەڵکم مەشخەڵ هوشیارییگ و پیشەنگە ئەرا ژنەیل کوردستان لە خەبات و قوربانیدان، کە وە خوەیڕاگرییە بیوینەگەی لە زیندانەیل و لەوەرانوەر پەت سێدارە چەسپان کە ژن کورد ئیرادەیگ پۆڵاین دیرێد، و ئامادەس گیان خوەی بکەێدە قوربانی ئەرا ئازادی و کەرامەت گەلەگەی.

هەمیش وت: خەبات لەیلا قاسم کە بویەسە نموونەیگ ئەرا سەربەرزی و بڕوایی وەخوەی ئەرا گشت نەوەیل هاتگ لە شار خانەقینەو دەسوەپی کەێد تا رەسێدە زانکۆی بەغداد، و تا دۊایین مەوقەیل ژیانی لەناو زیندانەیل رژیم بەعس، هەمیشە وە زینگی مەنێد لە ویژدان کورد و کوردستانیەیل جویر وانەیگ لە خوەیبەخشین و خوەیڕاگری و دووسداشتن نیشتمان.

سەرۆک هەرێم کوردستان لە کۆتایی وت: لەی یادە پڕ لە ژانە، سەرم چەمنیمن وە ریز و گەورایی ئەرا گیان پاک شەهید لەیلا قاسم و هاوڕیەیلەی و گشت شەهیدەیل کوردستان، و سڵاو رەسنیمنە کەسوکاره‌ سەربەرزەیلیان.