نێچیروان بارزاني سەرەخوەشی وە کوشیان دوو سەرباز ئەمریکی و بەریتانی کەێد لەناو ئەرکیگ مەشقکردن لە هەولێر

نێچیرڤان بارزاني، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، سەرەخوەشی خوەی پیشکەش کرد وە مردن دوو سەرباز ئەمریکی و بەریتانی کە لە ئەرکیگ مەشقکردن لە هەولێر گیانیان لەدەس دان.

بارزاني لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو "ئێکس" وت: قۊلترین سەرەخوەشی پیشکەش وە هیزە چەکدارەیل ئەمریکی و بەریتانی کەێد ئەرا مردن دوو کارمەن خزمەتگوزاری ئەمریکی و بەریتانی کە گیانیان لەدەسدان لە ماوەی ئەرکیگ مەشقکردن لە هەولێر.

وتیش: هۊر و نزایایل من وەرەو لای خیزان و دووسەیلیان چوود لە ئی مەوقەی سەختە.

بارزانی دووپات کرد لە رێزگردن لە بەشدارییەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل و شانشین یەکگرتگ و وەردەوامبۊن بەشداریکردنیان لە پاڵپشتیکردن ئاسایش و ئارامی لە عراق و هەرێم کوردستان.

ویلایەتە یەکگرتگەیل و بەریتانیا، ئمڕوو سێشەممە، ڕاگەیانن لەباوەت کوشیان دوو سەرباز کە یەکیگیان ئەمریکی و ئەوکەی تر بەریتانی بۊ لە مەوقەی رویداویگ کە لە وەخت مەشق سەربازی رۊ دا لە هەرێم کوردستان.

سوپای ئەمریکی، لە بەیاننامەیگ لەبان سەکوو "ئێکس" خەوەردا کە رویداوەگە پیرەکە یەکشەممە لەناو بنکەیگ ئاسمانی لە شار هەولێر رۊ داگە، لە وەختیگ دیاری کرد کە ناسنامەی سەربازە ئەمریکییەگە ئاشکرا نیەکریەێد مەگەر دۊای رەدبۊن 24 سەعات لە ئاگادارکردن خیزانەگەی وە شیوەیگ فەرمی.

لەلای خوەییش، وەزارەت وەرگری بەریتانی خەوەردا لە ئاگادارکردن خیزان سەربازە بەریتانییەگە وە مردنی، و داوا کرد کە ماوەیگ لە تایبەتمەندی و بیدەنگی وەپییان بەخشریەێد وەرجە بڵاوکردن وردەکاری زیاتر.