نێچیروان بارانی پیرۆزبایی لە جەهان ئیسلامی کەێد وەبوونەی لەداڵگبوین پەیغەمبەر
شەفەق نیوز ــ هەولێر
سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، وە بوونەی لە داڵگبوین پێغەمبەر محەمەد، بروسکیگ کلکرد و پیرۆزبایی لە گشت جەهان ئیسلامی کرد.
نێچروان بارزانی لەبروسکەگەی وت:" له یاد پیرۆز لەداڵگبوین حهزرهت پێغهمبهردا موحهممهد (دروود خودا وەبانی بوود)، گهرمترین پیرۆزبایی له گشت موسڵمانەیل له كوردستان، عراق و جەهان كهم. هيوادارم ئێ یاده خوەشى و کامهرانی وەرد خوەی بارێد و بوودە مدوو ئاشتى و ئاسوودهيى ئەرا گشتی.
وتیش؛ " لە خودای گەورە داواکارین لهی رووژ پیرۆزە پهيام ئاشتيخوازانه و مرۆڤپهروهرى و خاسەیان، باڵ وەبان كۆمهڵگهى موسڵمانەیل و مرۆڤايهتی بکیشێد و رینوێنی گشتمان بکەێد".
یادی لەداڵگبوین پێغەمبەر یادیگ ساڵانەیە کە هاوکاتە وەرد لەداڵگبوین پێغەمبەر محەمەد کوڕ عەبدوڵڵا لە ١٢ی رەبیع ئەوەل. موسڵمانەیل لە بڕیگ وڵات ئیسلامی ساڵانە نەک جویر جەژن، بەڵکم جویر ئاهەنگ لەداڵگبوینی یاد پێغەمبەرەگەیان کەێد.