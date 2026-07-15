نوێنەر دەرچگەیل یەکەم لە کوردستان: داوای دامەزرانن کەیمن لەناو بودجەی ٢٠٢٧
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
نوێنەر دەرچگەیل یەکەم لە هەرێم کوردستان، زانا محەمەد، ئمڕوو چوارشەممە، داوا کرد ناوەیلیان لەناو پڕۆژە یاسای بودجەی گشتی ئەرا ساڵ 2027 بوو، وە شیوەیگ کە دڵنیایی بەێد ئەرا دامەزراننیان لەبان میلاک فەرمانبەری، و دووپاتکرد کە ئە یە ماف یاساییانە شوین زیاتر دویاخسن هەڵنیەگرێد.
محەمەد، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، دەرچگەیل یەکەم داواکارییەیلیان نووەووکەن ئەرا زوی یەکلاکردن دۆسیەی دامەزراننیان، و داوا لە سەرۆکایەتییەیل هەرێم کوردستان و لایەنەیل پەیوەندیدار کرد دەستوەردان بکەن ئەرا دڵنیابوین لە ماف یاساییەگانیان و جیوەجیکردن ئەو پابەندبوین تایوەتەیل وە دامەزراننیان.
وتیش، دەرچگەیل خوەنین تەواو کردنە ئەرا خزمەت کۆمەڵگە، باوجی دۆسیەی دامەزراننیان هەر هەڵواسیاگە، هەرچەن حکومەت دووپاتکردن فرە کردگە لەبان دڵنیابوین لە مافەیلیان، و دیاریکرد هویچ دامەزراننیگ نوو ئەرا کۆمەڵە لە ساڵەیل 2017 و 2018ـەوە جیوەجێ نەکریایە.
محەمەد دیاریکرد ، دەرکردن ناو. دەرچگەیل یەکەم لەناو پڕۆژە بودجەی ساڵ 2027 نوێنەرایەتی گام سەرەکییگ کەێد ئەرا چارەسەرکردن ئێ دۆسیە و کۆتاییهاوردن وە مەینەتی هەزاران دەرچگ، و داوا لە حکومەت فیدراڵی و حکومەت هەرێم کوردستان کرد هەماهەنگی بکەن ئەرا دڵنیابوین لە جیوەجیکردن لە مافە یاساییەگان.