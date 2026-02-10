‏نویسەر کورد محەمەد ئەمین بۆزئەرسەلان کووچ دویایی کرد

‏شەفەق نیوز ـوەدویاچگن

‏نیسەر و زوانناس و وەرگێر محەمەد ئەمین بۆزئەرسەڵان لەتەمەن 90 ساڵی لەشار ئۆپسالا کووچ دویاییکرد.

‏محەمەدئەمین بۆزئەرسەڵان ساڵ 1934 لە ناحیەی لیجەی دیاربەکر لە داگبویە، بۆزئەرسەڵان یەکەم گام مێژوویی لە ساڵ 1968 وە چاپکردن کتاو "ئەلفەبێ" (ئەلفوبێی کوردی) دانایە، باوجی باوجی ئێ بەرهەمە لە رووژ بڵاوبوینی دەسوەبانی گیریا و . بۆزئەرسەڵان وە توومەت "جیاخوازی" دەسوەسەر کریا و تا ساڵ 1974 لە زیندان مەن، لە ساڵ 1979 روی لە سوید کرد و لەورا نیشتەجیبوی.

‏بۆزئەرسەڵان لە ساڵەیل دەروەدەری، لە ری دەزگای چاپ و بڵاوکردن (دەنگ) بەرهەمە سەرەتاییەیل ئەدەب کوردیی ئەرا پیت لاتینی ئەڵگەردان و لە لەناوچگن رزگاری کرد. محەمەدئەمین وەدرویژایی ژیان بیاتر لە 15 کتاو چاپ و بڵاو کرد.

‏

‏