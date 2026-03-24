نواگیریکردن پەلامار نوویگ وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ک وەرگری لە پەلاماریگ وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن) کریا ک وەرەو فڕۆکەخانەی هەولێر بۊ، ک لەناوی بنکەی "هەریر" هەس ک هیزەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی گردەو کەێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەرگرییە ئاسمانییەیل توەنستن فڕۆکەگە بخەنە خوار وەرجە ئەوەگ بڕەسێدە ئامانجەگە، ک بۊە مدوو دەنگ تەقینەوەیگ ک لە چەن ناوچەی هەولێر ژنەفیا.

هەولێر ئیوارەی دووشەممە کەفتە وەر چەن پەلاماریگ وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان و مووشەک ک فڕۆکەخانە و بارەگای حزبەیل کوردی ئۆپۆزسیۆن کردە ئامانج، و وەرگری لە فرەیان کریا.

هەولێر میوانداری شوونەیل سەربازی و دیپلۆماسی بیانی کەێد، لە وەختیگ ک لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە کەفتنەسە وەر پەلامارەیل دویای یەک وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان و مووشەک، لە دەسکردن جەنگ ئەمریکی - ئیسرائیلی وەبان ئیران لە 28 شوبات.