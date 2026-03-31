نواگیریکردن دوو مووشەک و یەک درۆن لە سلێمانی

سەرچەوەیگ ناوخۆیی تایبەت، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە نواگیریکردن دوو مووشەک و فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە ئاسمان بارەگای فەرماندەیی هیزەیل 70 لە شار سلێمانی.

سەرچەوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پرۆسەی وەخوارخستن لە ئاسمان بارەگای فەرماندەیی هیزەیل 70ی پێشمەرگە رویدا، وەبی ئەوەگ زانیاری لەبان بڕ زەرەردەیل چەوڕێکریاگ دەس بکەفێد.

لەی چوارچیوە، پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سەرچەوەیگ ترەک لە زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی وت: حەرەم زانکۆگە تویش هۊچ پەلاماریگ نەویە، و دووپات کرد کە رەوشەیل لەناو زانکۆگە ئاسایین.

یەیش دویای ئەوە هات کە پەیامنێرمان خەوەر دا لە ژنەفتن دەنگ رممەی زیاتر لە پەنج تەقینەوەی لەبان یەک لە ناوچەیل شارەگە، وەرجە ئەوەگ رەوشەیل دۊاتر گلەو بخوەن ئەرا ئارامی.

لایەنە ئەمنی یا فەرمییەیل، تا وەخت ئامادەکردن ئی خەوەرە، هۊچ بەیاننامەیگ دەرنەکردنە کە وردەکارییەیل رویداوەگە رووشن بکەێد.