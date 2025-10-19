نمە واران و خوەڵوتووز ناوچەیلیگ هەرێم گرێدەو
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنەیل کەشناسی 48 ساعەت ئایندەی ناوجە جیاوازەیل هەرێم کوردستان راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە راگەیان "ئمڕوو یەكشەممە 19ی تشرین یەكەم 2025 ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود لە بڕیگ شوین ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەور وەرد ئەگەر دروسبوین تەپوتوز کەمیگ وە تایوەت لە ناوچەیل باشوور.
دیاریکرد "سوو دووشەممە، ئاسمان نیمەئەورە لەدویایی لە پارێزگای دهوك و ناوچە کوەیلەی باكوور و باكوور خوەرهەڵات و باكوور خوەرئاوا ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و هاتێ نمە واران بوارێد لە دیر وەخت شەو لە ناوچەیل باکوور خوەرئاوای هەرێم، هەمیش ئەگەر بەرزەوبوین تەپوتوز هەس و پلەی گەرمی وە (2-4) پلە داوەزێد:
هەولێر : 27 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆك : 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 26 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 23 پلەی سیلیزی
ئاكرێ : 28 پلەی سیلیزی
كەركوك : 30 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 27 پلەی سیلیزی
سۆران : 25 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 18 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.