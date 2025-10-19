‏نمە واران و خوەڵوتووز ناوچەیلیگ هەرێم گرێدەو

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنەیل کەشناسی 48 ساعەت ئایندەی ناوجە جیاوازەیل هەرێم کوردستان راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە راگەیان "ئمڕوو یەكشەممە 19ی تشرین یەكەم 2025 ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود لە بڕیگ شوین ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەور وەرد ئەگەر دروسبوین تەپوتوز کەمیگ وە تایوەت لە ناوچەیل باشوور.

‏ دیاریکرد "سوو دووشەممە، ئاسمان نیمەئەورە لەدویایی لە پارێزگای دهوك و ناوچە کوەیلەی باكوور و باكوور خوەرهەڵات و باكوور خوەرئاوا ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و هاتێ نمە واران بوارێد لە دیر وەخت شەو لە ناوچەیل باکوور خوەرئاوای هەرێم، هەمیش ئەگەر بەرزەوبوین تەپوتوز هەس و پلەی گەرمی وە (2-4) پلە داوەزێد:

‏هەولێر : 27 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

‏دهۆك : 26 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 26 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 23 پلەی سیلیزی

‏ئاكرێ : 28 پلەی سیلیزی

‏كەركوك : 30 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 27 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 25 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 18 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.