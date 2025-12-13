نمە واران لە کوردستان وەردەوام بوود
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان ئمڕوو و سوو نمە واران وەردەوام بوود.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئاسمان ئەور تەواو بوود وەرد وارین واران پچڕپچڕ وەردەوام تا ئیوارە، وەفر کەمیگ لە ناوچە کویەیل سنوری هەس و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد، "ئاسمان ئەور تەواو بوود دویای ئاڵشتبوود ئەرا نیمە ئەور ئاڵشتبوود، هاتێ نمە واران بوارێد وە تایوەت لە بڕیگ ناوچە لە خوەرهەڵات هەرێم و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".
هەولێر : 13 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی
دهۆک : 13 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 13 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 15 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 15 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی.