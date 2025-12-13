‏نمە واران لە کوردستان وەردەوام بوود

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان ئمڕوو و سوو نمە واران وەردەوام بوود.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئاسمان ئەور تەواو بوود وەرد وارین واران پچڕپچڕ وەردەوام تا ئیوارە، وەفر کەمیگ لە ناوچە کویەیل سنوری هەس و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

‏دیاریکرد، "ئاسمان ئەور تەواو بوود دویای ئاڵشتبوود ئەرا نیمە ئەور ئاڵشتبوود، هاتێ نمە واران بوارێد وە تایوەت لە بڕیگ ناوچە لە خوەرهەڵات هەرێم و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏هەولێر : 13 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 13 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 13 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 15 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 15 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی.