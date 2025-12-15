‏نمە واران لە هەرێم کوردستان دەسوەپی کەێد هاتی وەفر بوارێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمروو دووشەممە، راگەیان نمە واران وەردەوام بوود و هاتێ لە ناوچەیلیگ وەفر بوارێد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە وەخت دیروەت شەو ئاسمان بوودە ئەور تەواو وە تایوەت لەناوچەیل خوەرئاوای هەرێم (پارێزگای دهۆک) وەرد دەس وەپیکردن نمە واران کەم لە ناوچە سنووریەیل خوەرئاوا، پلەی گەرمی وە گشتی نزیکە لە توومارەیل دویەکە لە ناوچە کویەیلە نەود داوەزیان وەخوەی دوینێد".

‏دیاریکرد، سوو ئاسمان وە گشتی ئەور تەواوە وەرد نمە واران لە وەخت شەوەکی لە ناوچە جیاوازەسل پارێزگای دهۆک دویایی کاریگەریەگەی درویژەوبوود وەبان ناوچە کویەیل ئیدارەی سەر وەخوەی سۆران و پارێزگای هەولێر وەرد ئەگەر نمە وارانیگ کەم لەسەنتەر شار هەولێر, هەمیش بەفر لە فرەیگ ناوچە کویەیلەی بەرز وارێد وە تایوەت ناوچە سنووریەیل، لە دیر وەخت شەو کەشەگە سەقامگیربوود و پلەی گەرمی وە( 3- 5 ) پلە داوەزێد".

‏هەولێر : 9 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 9 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 6 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 6 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 12 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 10 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 7 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 4 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 8 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 8 پلەی سیلیزی.