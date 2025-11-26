‏نمە وارانيگ لە هەرێم کوردستان وارێد

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ناوچەیل وە گشتی نیمە ئەورە لە ئەنجام ئەو ناجیگیریە هەس مەزەنەی نمە واران ئەو ناوچەیلە کرێد، بەشیگ لە ناوچە جیایەیل بەش خوەرهەڵات پارێزگای سلێمانی و بەشیگ لە ئیدارەی ڕاپەڕین و ناوچە سنووری کویەیل کاریگەری ناسەقامگیریەگە بوون و کە تا شەو کاریگەریەگە وەردەوام بوود".

‏دیاریکرد سوو ئاسمان لەکە ئەورە و ناوچە کویەیلە نیمچە ئەورە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 22 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 20 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 20 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 23 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 24 پلەی سیلیزی.

