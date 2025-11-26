نمە وارانيگ لە هەرێم کوردستان وارێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ناوچەیل وە گشتی نیمە ئەورە لە ئەنجام ئەو ناجیگیریە هەس مەزەنەی نمە واران ئەو ناوچەیلە کرێد، بەشیگ لە ناوچە جیایەیل بەش خوەرهەڵات پارێزگای سلێمانی و بەشیگ لە ئیدارەی ڕاپەڕین و ناوچە سنووری کویەیل کاریگەری ناسەقامگیریەگە بوون و کە تا شەو کاریگەریەگە وەردەوام بوود".
دیاریکرد سوو ئاسمان لەکە ئەورە و ناوچە کویەیلە نیمچە ئەورە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 22 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی
دهۆک : 20 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 20 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 23 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 24 پلەی سیلیزی.