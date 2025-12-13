‏نزیکەی 400 هەزار ماسی گەورە ـ وە مدوو لافاوەگە لە حەوزەیل ئیوەتکردن ماسی لە هەولێر لەناوچگن

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏ناوەن هاوبەش هەماهەنگی قەیرانەیل، سەر وە وەزارەت ناوخوەی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان نزیکەی 400 هەزار ماسی لەناوچگنە وە مدوو لافاوەیل ئەرا سەدان حەوزەیل ئیوەتکردن ماسی لە قەزای "کۆیە"ی سەر وە پارێزگای هەولێر.

‏لە ئامارەیل هاتیە، لافاوە وەهێزەیل کە لە ناوچەی و شارەیل هەرێم گردیەسەو لە ناوڕاس هەفتەی وەرین، بوی مدوو قوربانی و زەخمداری و زەرد مادی گەپیگ.

‏وەپای ئامارەگە، 379 هەزار و 900 ماسیی گەورە لەناوچگنە دویای ئەو لافاوەیلە کە 300 حەوز ئیوەتکردن ماسیی لە ناحیەی "تەق تەق" لەناوبریاس.