‏نزیکەی 3 تەن.. گەپترین شیش شاورما دانریا لە ڤیستیوالیگ لە هەولێر وەتەقەلای چگن ئەرا ناو گینس (وینە و ڤیدیۆ)

2026-05-28T15:21:13+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏شاری هەولێر، ئمڕوو پەنجشەممە،  دانان گەپترین شیش شەوارمە (گەص) وەخوەی دی لە چوارچمگ چالاکییەیل "فیستوڤاڵ شاورما"، وە کێش نزیکەی دوو تەن و 750 کیلۆگرام، وە ناو تەقەلایگ ئەرا توومارکردنی لە کتاو گینس ئەرا شمارەی پەیمانەیی  گەپترین شیش شەوارما.

‏ پارچە خواردنە گەپەگە لە ناوەڕاس شار هەولێر دانریا، و شمارەی گەپیگ میوان و بەشداربووەیل رویکردنە ئەولا ئەرا نوڕین وەپی  و وینەگردنی، لە کەشوهەوایگ جەژنانە وەگەرد چالاکییەیل فیستیواڵەگە بوی.

‏سەرپەرشتیکەرەیل ڤیستیواڵەگە ئۊشن ک کارکردن ئەرا ئامادەکردن "شاورما"گە وەخت و تەقەلا گەورەیگ بردگە، وە بەشداریکردن شمارەیگ لە چێشتلێنەرەیل و کریکارەیل، و ئومێدواربوین بچنە ناو کتاو گینس و شمارەیگ پەیمانەیی نوو  وە ناو شارەگە توومار بکەن.

