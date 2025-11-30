‏نزمە پالەپەستۆی نوویگ روی لە هەرێم کوردستان کەێد هاتێ ئمڕوو و سوو واران بوارێد

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان نزمە پالەپەستۆیگ روی لە ناوچەگە کەێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاناامەیگ راگەیان "ئمڕوو لە ئەنجامهاتن نزمە پالەپەستۆ لاوازیگ ئەرا ناوچەگەمان کەش ناوچەگە نیمەئەور بوود و مەزەنەی نمەواران کرێد لەبان بڕیگ ناوچە کویەیلە لە وەخت ئیوارەو شەو، پلەی گەرمی نزمەوبوین وەخوەی دوینێد".

‏دیاریکرد "سوو لە ئەنجام وەردەوامی ئەو نزمە پاڵە پەستۆ لاوازەی کە تا وەخت نیمەڕوو وەردەوام بوود، مەزەنەکەین سوو ئاسمان وە گشتی نیمە ئەور بوود، هەمیش مەزەنەی واران کەین ئەرا ناوچە کویەیلسنووری، و لە بەشیگ پارێزگا سلێمانی , و ئەگەر دروس بوین بەڵاچە هەس، لەدویای نیمەڕوو کەشەگە ئاساییەوبوود ئاڵشتبوود ئەرا لەکە ئەور پلەی گەرمی , (2-3) پلە نزمەوبوود".

‏هەولێر : 21پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 20پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 20 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 20 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 22 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 22 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 18 پلەی سیلیزی.