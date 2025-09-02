پەنج مانگ زیندانی لەبان شاسوار عەبدولواحید

شەفەق نيوز- سلێمانی

دادگای سلێمانی، فەرمان زیندانیکردن شاسوار عەبدولواحید سەرۆک جویلانەوەی نەوەی نوێ، تا ماوەی پەنج مانگ دەرکرد.

سەرچەوەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیارەگە پشت وە بەڵکە و بەڵگەنامەیل لە دوسێەگە بەسا، لەبان سکاڵایگ دژوە شاسوار عەبدولواحید وەگورەی مادەی (431) لە یاسای سزادان عراقی.

مادەی 431 لە یاسای سزادان عراقی ئویشێد: هەڕەشەی جیوەجیکردن تاوانیگ وەبان کەسیگ یا دارایی ئەو کەسە، یا بڵاوکردن چشتەیلیگ زەرەد وە شەرەف دەن و تاوان دریەێدە قەڵەم، ئەوەیش وەختیگ ئی هەڕەشە وە داواکردنیگ یا ئەرکدارکرن وە کاریگ بکەێد یا نەکەێد گریە دریاوێد.

یاسا وەگورەی ئەو مادە سزای هەرکەسیگ ئی کارە بکەێد وە زیندانیکردن دەێد ئەرا ماوەیگ لە هەفت ساڵ زیاتر نەوود، یا چەن مانگیگ کەمتر نەوود.

لەی باوەتە، تیم وەرگریکردن لە شاسوار عەبدولواحید وت: دانیشتنەگە یاسایی نەوی، و داوای مەرەقەزکردنی کەیمن، دووپاتیش کرد کە جویلانەوەی نەوەی هەر وەردەوامە لە چالاکیەیل سیاسیی و ئەوەسا لە هەڵوژاردن هاتگ بەشداری کەێد ئەرا وەدەسهاوردن دەرئەنجامەیلیگ فراوانتر، چ سەرۆکی لەناو زیندان بوود یا ئازاد بوود.

لە 12ی ئاب گوزەشتە، هیزیگ ئەمنی شاسوار عەبدولواحید لە کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین (گوند ئەڵمانی) لە سلێمانی دەسگیر کرد.

عەبدولواحید یەکیگە لە دیارترین کەسایەتیەیل سیاسی ئۆپۆزسیۆن لە هەرێم کوردستان، و حزبەگەی شمارەیگ کورسی لە پەرلەمان هەرێم کوردستان و پەرلەمان فیدراڵی عراق دیرێد.