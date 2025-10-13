گەنجیگ لە وەردەم دادگای هەولێر باوگ ژنەی خوەی کوشێد

شەفەق نيوز- هەولێر

سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە گەنجیگ باوگ ژنەی خوەی لە وەردەم دادگای هەولێر کوشت، لە تاوانیگ پەیوەندی وە مرافەی خیزانی کوینەیگ دیرێد، وە رویداو ئاگردان دڵتەزنیگ پارەکە بویە لە شارەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بکوشەگە وە چەک کلاشینکۆف لە وەردەم دەروازەی دادگا لەناوڕاس هەولێر تەقە لە باوگ ژنەی کرد و وەکوتپڕ کوشتەی، و هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە.

وەگورەی ئەو زانیاریەیلە کە کەفتنەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز؛ دویەت کوشیایەگە پارەکە وە سزیان مردگە، و باوگە گومان لە زاواگەی کرد کە دەسی لەو رویداوە بویە، ئەراوە سکاڵای دادوەری لەبانی توومار کرد.

سەرچەوەگە وتیش: دانیشتن دادگای ئمڕوو لەی پرسە بڕیار بوی، وەلێ دویاخریا لەوەر چشتیگ ناکاوی ناوەین زاواگە و یەکیگ لە لایەنەیل ناو دادگا، و هەناێ لە دادگا دەرچگ تەقە لە خەسویرەی کرد.

وتیش: پولیس رەسیە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و تا ئیسە بکوشەگە ئازادە .