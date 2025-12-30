‏گەنجیگ لە هەولێر خوەشکەگەی و زاواگەی وە گولە کوشێد

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو هاوسەر وە پەلاماردان چەکداری وەلایەن یەکیگ لە کەسوکارەیلیان وە مدوو مەرافەیگ کۆمەڵایەتی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ دیر وەخت دویەشەو چگەس بان ماڵ زاواگەی لە ناوچەی (شاویس) سەر وە هەولێر، تەقە لە زاوا و خوەشکەگەی کردیە، بویەسە هووکار دەسوەجی مردنیان" وتیش "انیاری سەرەتایەیل دەریخەن رویداوەگە لە ئەنجام مەرافیگ کۆمەڵایەتی ناوەینیان رویدایە".

‏وتیش ، "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دا و تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن".

