گەنجیگ لە هەولێر خوەشکەگەی و زاواگەی وە گولە کوشێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو هاوسەر وە پەلاماردان چەکداری وەلایەن یەکیگ لە کەسوکارەیلیان وە مدوو مەرافەیگ کۆمەڵایەتی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ دیر وەخت دویەشەو چگەس بان ماڵ زاواگەی لە ناوچەی (شاویس) سەر وە هەولێر، تەقە لە زاوا و خوەشکەگەی کردیە، بویەسە هووکار دەسوەجی مردنیان" وتیش "انیاری سەرەتایەیل دەریخەن رویداوەگە لە ئەنجام مەرافیگ کۆمەڵایەتی ناوەینیان رویدایە".
وتیش ، "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دا و تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن".