‏پەنج تاوان کوشتن لە ماوەی هەفتەیگ دڵەراوکێ لە ناوچەیگ کوردستانی دروس کەێد.. داواکارییەیل ئەرا قایمکردن چاودێری لەبان چەک

شەفەق نیوز / گەرمیان

‏​پەنج تاوان کوشتن کە لە ماوەی یەک هەفتە لە ئیدارەی ناوچەی سەربەخۆی گەرمیان لە هەرێم کوردستان توومارکریا، دووارە قسەوباس لەبان بڵاوبوین چەک بێ‌مووڵەت زینگەو کرد، دویای ئەوەگ ئامارەیل فەرمی نیشان دان کە چوار لەو تاوانەیلە وە وەکارهاوردن چەک ئاگری ئەنجام دریابوین، لە وەختیگ داواکارییەیل ئەرا قایمکردن ڕێکارەیل ئاسایش و جیوەجیکردن یاسای چەک روی وە بەرزەوبوینە.

‏وەپای زانیارییەیل وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس گەرمیان، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، ناوچەگە لە هەفت رووژ وەرین پەنج تاوان کوشتن وەخوەی دی، کە چەک ئامراز وەکارهاوریاگ لە چوارلەو تاوانەیلە بوی، یەیش رەنگدانەوەی وەردەوام وەردەسبوینە لە مەراف و گیچەڵەیل ناوخوەیی.

‏چالاکوانەیل ئوشن دووارەوبوین ئێ ڕوویداوەیلە بەسیاگە وە لەری چەودێری لەبان هەبوین چەک لەدەێشت چوارچمگ یاسایی.

‏ چالاکوان مەدەنی کارۆخ عومەر، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئاسان وەدەسهاوردن چەک بێ‌موولەت یەکیگ لە دیارترین مدووەیل بەرزەوبوین تاوانەیل کوشتنە لە گەرمیان"، و دیاریکرد "هاووڵاتییەیل هێمان توەنن وە ئاسانی و وەبی هیچ ریگریگ چەک بسینن".

‏وتیش: "کەمکردن ئێ دیاردە هەوەجە وە ڕێکارەیل قایمتر هەس، کە وە جیوەجیکردن گشت یاسایەیل چەک جیوەجیکرێد، و رەدبوود وە خەسکردن هەڵمەتەیل دەسگیرکردن چەک بیموولەت، و کۆتایی باد وە سزادان سەرپێچیکارەیل وەپای یاسا".

‏عومەر داوا کرد وە گردنەوەر بەرنامەیل هووشیارکردن کۆمەڵایەتی ئەرا کەمکردن فەرهەنگ هەڵگردن چەک، وەپای ئەوەگ "هەڵمەتەیل وەرین ئەرا دەسگردن وەبان چەک بیمووڵەت ئەوەگ هەوەجەبوی وەدەسناورد ، کە یەیش هەوەجە کەێد وە چەوخشان لە میکانیزم جیوەجیکردن و بەرزکردن چالاکیەیلی".

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