ئەنجومەن نیشتمانی کوردی توومەتبار PYD کەێد وە پەکخستن شاند هاوبەش و رەدکردن هاوبەشی وەگەرد دیمەشق

شەفەق نیوز- دیمەشق

ئەنجومەن نیشتمانی کوردی لە سووریا، ئمڕوو سێشەممە، وەرپرسیاریەتی پەککەفتن کار شاند کوردی هاوبەش خستە مل پارتی یەکێتی دیموکرات (PYD) و هیزەیل سووریای دیموکرات (هەسەدە)، دیاری کرد کە سیاسەتەیل تاکڕەوانە و تاکڕەوی لە بڕیار سیاسی و سەربازی تەقەلایەیل یەکخستن رز کوردی و گفتوگۆ وەگەرد دیمەشق پەک خستیە.

هەڵوێست ئەنجومەنەگە وەپای وەڵامیگ هات ئەرا لێدوانەیل پەروین یوسف، هاوسەرۆک پارتی یەکێتی دیموکرات، کە توومەتبار ئەنجومەنەگە کرد وە پەکخستن کار شاند کوردی هاوبەش، و داوای "گلەوخواردن ئەرا ناو رز کوردی" لەلی کرد و بەشداریکردن لە کۆنگرەیگ کوردی نوو.

سولەیمان ئۆسۆ، ئەندام دەسەی سەرۆکایەتی ئەنجومەن نیشتمانی کوردی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئەو رێککەفتنە کە وەگەرد پارتی یەکێتی دیموکرات کریاگە وەرجە دروسکردن شاندەگە باس لەوە کرد کە گشت بڕیارەیلی وە رێککەفتن (تەوافوق) دریەێد، و هیچ لایەنیگ ئەرای نییە وەناوی قسە بکەێد یا داوای گردەوبۊنەیلی وە شیوەیگ تاکڕەوانە بکەێد.

زیای کرد کە ئەو داواکارییەیل دۊاییە کە پارتی یەکێتی دیموکرات وە شیوەیگ تاکڕەوانە لە بڕیگ لە پارتەیل کوردی کردیە نوێنەرایەتی گامیگ کەێد کە زەرەد وە تەقەلایەیل یەکخستن رز کوردی رەسنێد، و پارتەگە و هیزەیل سووریای دیموکرات توومەتبار کرد وە تاکڕەوی لە هەردوگ بڕیار سیاسی و سەربازی، و جیوەجینەکردن خوازینەیل ئەنجومەنەگە ئەرا کاراکردن رۆڵ شاند کوردی هاوبەش و بەشدارپیکردن نوێنەرەیلی لە دانوسەنینەیل وەگەرد دیمەشق.

ئۆسۆ دووپات کرد کە ئەنجومەنەگە، ئەرا ماوەی ساڵیگ، داوا لە مەزڵوم عەبدی، فەرماندەی هیزەیل سووریای دیموکرات کرد ئەرا دروسکردن مەرجەعیەتیگ کوردی و کاراکردن کار شاندەگە، باوجی ئەو خوازینەیلە جیوەجی نەکریان، ئەوەگ بۊیە مدوو پەکخستن جیوەجیکردن رێککەفتن 26 نیسان و وەدی نەهاوردن هیچ یەکیگ لە بڕگەیلی.

و لە بەیاننامەیگ کە دەریکرد، ئەنجومەن نیشتمانی کوردی دووپات کرد کە ئەو داواکارییەیلە کە تایبەتن وە شاند کوردی هاوبەش هەوەجە دیرێد رێککەفتن لەناوەین گشت ئەندامەیلی ئەنجام بگرێد، وە ئەوەگ دیاری کرد کە مکیسکردنی وە شیوەیگ تاکڕەوانە پیچەوانەی ئەو میکانیزمەیلە کە لەبانی رێککەفتنە لە وەخت دامەزرانن شاندەگە.

ئەنجومەنەگە توومەتبار پارتی یەکێتی دیموکرات کرد وە پەکخستن رێککەفتنەیل وەرین، لەناویانیش رێککەفتن قامیشلۆ ئەرا ساڵ 2020، و پەکخستن جیوەجیکردن دەرئەنجامەیل کۆنگرەی یەکێتی هەڵوێست و رز کوردی کە لە 26 نیسان 2025 بەسیا، وەگەرد وەشۊنکەفتن سیاسەت وەپیکیشانن ئەرا رەسین وە هاوبەشییگ راسگانی ئەرا وەڕیەوبردن ناوچە کوردییەیل.

ئەنجومەنەگە داواکاری ئەرا بەسانن کۆنگرەیگ کوردی نوو رەد کرد، و دیاری کرد کە یە تەقەلایگە ئەرا لاداین لە دەرئەنجامەیل کۆنگرەی یەکخستن رز کوردی، و دووپات کرد لەبان پابەندبۊنی وە جیوەجیکردن دەرئەنجامەیل کۆنگرەگە جویر چوارچیوەیگ رێککەفتن ئەرا گفتوگۆی کوردی.

بەیاننامەگە باس ئەوە کرد کە شاند کوردی هاوبەش دەیان گردەوبۊن وەگەرد شاندەیل ناودەوڵەتی ئەنجام داگە، و نامەیگ فەرمی ئەرا ئەحمەد شەرع، سەرۆک سووری کلکردگە ئەرا داواکردن گردەوبۊنیگ فەرمی، وەبی وەرگردن وەڵام، هەرلیوا پەیوەندییەیل وەگەرد شمارەیگ لە وڵاتەیل ئەوروپی ئەنجام داگە ئەرا رێخستن گەشتەیل سیاسی و دیپلۆماسی.

ئەنجومەنەگە لە کووتایی بەیاننامەگەی دووپات کرد کە وەدیهاوردن مافەیل نەتەوەیی ئەرا گەل کوردی هەوەجە وە پابەندبۊن وە رێککەفتنە نیشتمانییەیل دیرێد، و رێزگردن لە بنەمای هاوبەشی، و دویرکەفتن لە سیاسەتە تاکڕەوانەیل کە وت شکستخواردنیان چەسپانیە لە خزمەتکردن کێشەی کوردی.