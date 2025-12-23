‏پەنجشەممەی ئایندە لە هەرێم کوردستان پشوو فەرمیە

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏حکومەت هەرێم کوردستان،راگەیان بڕیارە ،رووژ پەنجشەممە، ی بانان بڕوار 25 دیسەمبەر لە هەرێم کوردستان پشووی فەرمی بوود، وە بوونەی لەداڵگبوین حەزرەت مەسیح.

‏ وەڕێوەبەرایەتی راگەیانن و زانیاری لە بەیانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان، پشووەگە گشت کەرتەیل گشتی و تایوەت گرێدەو، لەۆاویانیش دامودەزگایەیل و فەرمانگەیل حکومی لە هەرێم کوردستان.

‏وتیش؛ بڕیارەگە لە چوارچمگ رێزگردن تێد ئەرا بوونەیل ئاینی و ئەوزەڵداین وە بەهای وەگەردیەک ژیان و لێبوردەیی ناوەین پێکهاتەیل کۆمەڵەگە لە هەرێم.

‏

‏

‏