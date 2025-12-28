ناوەین 30 و50 سانتيمەتر.. وەفر هەولێر و دهۆك پووشێد (وینە)

شەفەق نيوز- هەولێر/ دهۆك

ناوچەیل کویە، وەتایبەت لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، کەفتنە وەر وەفروارین خەسیگ، کە کەڵەکەی لە

30 سانتيمەتر لە چەن ناوچەیگ رەگ کرد، لە وەختیگ تیمەیل خاسەوکردن ریوبانەیل لە پارێزگای دهۆک کار کەن لە وازکردن ریەیل سەرەکی لە گشت پارێزگاگە دویای وەفروارین خەسیگ.

کەمال رەئووف سەرپەرشتیار تیمەیل رزگارکردن و پاکەوکردن ریوبانەیل لە وەڕیەوبەرایەتی خاسەوکردن و مقیەتیکردن ریوبانەیل دەرەکی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەفر رووبەرەیل فراوانیگ پووشیە، تا ئیسە کڵوفتیی لە کویەی سەفین رەسیەسە 30 سانتیمەتر.

وتیش: وەفروارین هەمیش بەرزاییەیل سلیبک، و ناوچەی زینە تێر، و کویەی کۆڕەک و ناوچەیل سنووری ناوەین هەولێر و ئیران و تورکیا گردەو.

لەوەر خەسی بەرز ئەو وەفرە کە لە بەشیگ لە ناوچەیل لە 30 سم رەد کرد، رەئووف داوا لە هاوڵاتیەیل کرد ئەوپەڕی وریا بوون، و ریەیل کویە وەکار نارنج مەگەر فرە گرنگ و ناچاری بوود، ئەرا مقیەتیکردن بیوەییان، و وازکردن ری لەنوای تیمەیل پاکەوکردن تا وازکردن ریەیل وەردەوام بوود.

وتیش: مەزەنەیل کەشوهەوا نشان دەن کە ئمشەو وەفروارین فرەوە بوود، وەگەرد رەسینی ئەرا ناوچەیل تەختایی و نزمەیل.

لە دهۆک، کەمال محمد وەرپرس راگەیانن وەڕیەوبەرایەتی خاسەوکردن ریوبانەیل لە پارێزگای دهۆک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیلیان وەردەوامن لە وازکردن ریەیل سەرەکی لە گشت پارێزگاگە دویای وەفروارین خەسیگ.

وتیش: توەنستن ری سبيندار وبرياش و ناحيەی جمانكی و ئاوایەیلی واز بکەن، هەمیش ریەیل سەرەکی لە ناحیەی کانی ماسی، دیاری کرد کە بڕ وەفروارین لە کانی ماسی رەسیە 25 سانتيمەتر، و لە ناحیەی جمانكی 10 سانتيمەتر، و کوڵفتی وەفەرەگە لە تک کویەیل گارە رەسیە یەک و نیم مەتر.

دیاری کرد کە ئامێرەیل لاوردن وەفر تویش سەختی تیەن لەوەر ئەوە کە مەردم وەرەو ناوچەیل وەفرین دەرچن، کە پەک هامشوو لەبان بەشیگ لە ریەیل کارکردن تیمەیل خەێد.