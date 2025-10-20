ناوەند عراقی مووڵەت دەێد وە بانک "نیشتمان" لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزارەت دارایی وئابووری حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بانک "نیشتیمان" حکومی سەر وە خوەی موولەت فەرمی لە بانک ناوەندی عراق وەرگرد.
وەزارەتەگە لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز اگەیان "بانک نیشتیمان وە شیوەی فەرمی دان وەپی دانریاگەوبوی وەلایەن بانک ناوەندی عراقی".
دیاریکرد " هەر فەرمانبەریگ لە بانکە بازرگانیەیل سەر وە وەزارەت دارایی و ئابوری ئارەزوو کەێد راژەگەی بگوازێد بان بانک نیشتمان، وەمەبەست دانان سەرۆک بەشەیل و یاریدەدەرەیل لە بانک نیشتمان، لەری لینک فۆڕم دیاریکریاگ پربکەێد، دویایی چەو وەپیکەفتن ئەنجامدرێد.