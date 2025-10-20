‏ناوەند عراقی مووڵەت دەێد وە بانک "نیشتمان" لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت دارایی وئابووری حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بانک "نیشتیمان" حکومی سەر وە خوەی موولەت فەرمی لە بانک ناوەندی عراق وەرگرد.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز اگەیان "بانک نیشتیمان وە شیوەی فەرمی دان وەپی دانریاگەوبوی وەلایەن بانک ناوەندی عراقی".

‏دیاریکرد " هەر فەرمانبەریگ لە بانکە بازرگانیەیل سەر وە وەزارەت دارایی و ئابوری ئارەزوو کەێد راژەگەی بگوازێد بان بانک نیشتمان، وەمەبەست دانان سەرۆک بەشەیل و یاریدەدەرەیل لە بانک نیشتمان، لەری لینک فۆڕم دیاریکریاگ پربکەێد، دویایی چەو وەپیکەفتن ئەنجامدرێد.

