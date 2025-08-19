ناوەند رووشنهویری "گەلاوێژ" رێز لە رووشنهویر و نویسەرەیل شار سلێمانی گرێد (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

ئمڕوو سێشەممە، ناوەند رووشنهویری گەلاوێژ رسووم رێزلێنان لە رووشنهویر و نویسەرەیل و بەشداربویەیل سەرکەفتن فێستیڤاڵ ساڵانەی گەلاویز وەڕیەو برد، وە ئامادەبوین بڕیگ نویسەر و رووشەنهویر و هویرمەن لە جیهان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە ئاهەنگەگە، هەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگار سلێمانی وەگەرد نوێنەر وەزیر رووشنهویری و گەنجەیل لە حکومەت هەرێی کوردستان و وەڕیەوبەر گشتی رووشەنهویری و هونەر و بڕیگ کەسایەتی رووشنهویری و هونەری ئامادەبوین. وتیش: لە مەراسیمەگە وتار وەرپرسەیل، بیجگە لە نمایش مۆسیقی و شیعر پیشکەش کریا.

لەلای خوەییش، وەڕێوەبەر ناوەند رووشنهویری گەلاوێژ، ئیبتیسام ئیسماعیل، ئەرا ئاژانسەگە وت: "ئامانج لە مەراسیمەگە رێزلێنان لەو کەسەیلە کە بەشداری لە سەرکەفتن فێستیڤاڵەگە کردنە، کە یەکیگە لەو فێستیڤاڵە ناودەوڵەتییەیلە کە بریگ گەورە لە رووشنهویر و هویرمەنەیل ئەرا هەرێم کوردستان و وەتایبەت پارێزگای سلێمانی کیشێد".

وتیش: "گشت ئەو کەسەیلە کە رێز لەلییان گریاس وە پشتبەسین وە بەشدارییە پیشەیی و ئەدەبی و کولتوورییەیلیان جویر ئەندام سەنتەرەگە وەگەردیان رەفتار کریەێد، نەک وەگورەی پەیوەندییە فەرمییەیل"، دووپاتیش کرد کە "ئی رێوڕەسمەیلە لە بانان وەردەوام بوون ئەرا رێزلێنان لە شمارەیگ زیاتر لە رووشنهویرەیل و کەسایەتییە داهێنەرەیل". وتیش؛ "ئی رویداوەیلە رەنگدانەوەی ئەو رێزە پارێزگای سلێمانی و دامەزراوە رووشنهویریەیل پیشکەش کەن، و کارکەن ئەرا پاڵپشتیکردن هونەرمەنەیل و رووشنهویرەیل و هویرمەنەیل لە ری چالاکییە هەمەچەشنەیل ئەدەبی و هونەری و رووشنهویری، لەوانەیش ئەو بڵاوکریاگەیلە کە لەلایەن دامەزراوەگە ئەرا وەرونوابردن بزووتنەوەی رووشنهویری لە پارێزگاگە و هەرێم بڵاو کریەن".