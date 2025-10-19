ناوخوەی کوردستان چوودە ناو کڕ قەیران کوچبەرەیل کورد لە لیبیا
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزارەت ناوخوەی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، رونکردنەوە دەرکرد و دڵناییی دارە کەسوکار ئەو گەنجەیلە لە لیبیا گیرکردنە، وەرد توانای تەواوکردن رێکارەیل پێویست ئەرا قورتارکردن و گلەوداینیان ئەرا هەرێم لەماوەی تەنیا هەفتەیگ.
وەزارەتەگە لە رونکردنەوەیگ ئەرا کەسوکار ئەو هاوڵاتیەیلە لە لیبیا گیرکردنە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان ، "خانەوادەیل بەرێزیان دڵنیاکەیمن لە سەرەتای رویداوەگە، تیمەیل تایوەت لە لایەنەیل پەیوەنیدار حکومەت هەرێم کارکەن، لەهەمان وەخت وەزارەت ناوخوەی و فەرمانگەی پەیوەنیەیل دەرەوە، وەوەدویاچن گشت رێکارە پێویستەیل قورتارکردنیان وە بیوەیی ئەرا هەرێم کوردستان گلەودریەن".
ئاشکرایکرد، رێکارەیل "وەبان بنەمای رێنمایەیل سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان مەسروور باززانییە، دووپاتکرد "رێکارەیل داواکریاگ لە یەک هەفتە تەواوکرێد ئەو گەنجەیلە وە سەلامەتی گلە،دریەن".