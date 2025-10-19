‏ناوخوەی کوردستان چوودە ناو کڕ قەیران کوچبەرەیل کورد لە لیبیا

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت ناوخوەی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، رونکردنەوە دەرکرد و دڵناییی دارە کەسوکار ئەو گەنجەیلە لە لیبیا گیرکردنە، وەرد توانای تەواوکردن رێکارەیل پێویست ئەرا قورتارکردن و گلەوداینیان ئەرا هەرێم لەماوەی تەنیا هەفتەیگ.

‏وەزارەتەگە لە رونکردنەوەیگ ئەرا کەسوکار ئەو هاوڵاتیەیلە لە لیبیا گیرکردنە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان ، "خانەوادەیل بەرێزیان دڵنیاکەیمن لە سەرەتای رویداوەگە، تیمەیل تایوەت لە لایەنەیل پەیوەنیدار حکومەت هەرێم کارکەن، لەهەمان وەخت وەزارەت ناوخوەی و فەرمانگەی پەیوەنیەیل دەرەوە، وەوەدویاچن گشت رێکارە پێویستەیل قورتارکردنیان وە بیوەیی ئەرا هەرێم کوردستان گلەودریەن".

‏ئاشکرایکرد، رێکارەیل "وەبان بنەمای رێنمایەیل سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان مەسروور باززانییە، دووپاتکرد "رێکارەیل داواکریاگ لە یەک هەفتە تەواوکرێد ئەو گەنجەیلە وە سەلامەتی گلە،دریەن".

