ئمڕوو پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان کەمیگ بەرزەوبوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەمی ( 1-2 ) پلە بەراورد وە توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود" دیاریکرد " سوو وەهەمان شیوەی ئمڕوو ئاسمان ساماڵە باوجی پلەی گەرمی ( 1 -2 ) پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".
هەولێر : 43 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی
دهۆک : 42 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 43 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی
سۆران : 42 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 32 پلەی سیلیزی
گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.