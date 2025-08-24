ئمڕوو پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان کەمیگ بەرزەوبوود

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەمی ( 1-2 ) پلە بەراورد وە توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود" دیاریکرد " سوو وەهەمان شیوەی ئمڕوو ئاسمان ساماڵە باوجی پلەی گەرمی ( 1 -2 ) پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".

هەولێر : 43 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک : 42 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 43 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی

سۆران : 42 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 32 پلەی سیلیزی

گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.