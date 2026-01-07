‏یەکەم هوشداری لە هەرێم کوردستانەو لەبان چەسپانن رسومەیل گومری نوو

‏شەفەق نیوز - دهۆک

‏ژوور بازرگانی و پیشەسازیی دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، هووشداریدا لە لێکەفتەیل ئابووری گەپەیل دویای ئەوەگ حکومەت بەغدا بڕیار نوو ئەرا زیایکردن گومرگ بان کاڵا هاوردەکریاگەیل جیوەجیکرد، جویر (گوشت، ماسی، چای، و ماددە وەکارهاوریاگ رووژانە) گرێدەو.

‏سەرۆک وتاقەگە شوکری جەمیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ئێ بڕیارە لە سەرەتای ئمساڵ لە گشت دەروازە سنووریەیل چوودە جیوەجیکردن، یەیش بویەسە مدوو زیایبوین رسومەیل گومرگی وە رێژەی لەناوەین ٦٪ تا ٣٠٪ ، لە لەوەخت لە گوزەشتە تەنیا ١٪ بوی."

‏وتیش "ئێ زیایبوینە بوودە مدوو بەرزەوبوین نرخ لەناو بازاڕ ناوخوەی" دیاریکرد "کۆمپانیا و بازرگانەیل ناوهەرێم وەدەس هاوردەناو کاڵا لەری دەروازەی ئیبراهیم خەلیل وەرد تورکیا ئەرا ئەو پارێزگایەیل ترەک عراق ناڵێد".

‏جەمیل داوا لە حکومەت فیدڕاڵی و حکومەت هەرێم کوردستان کەێد "دەرەیل دانوستانەیل وازبکەن ئەرا رەسین وە چارەسەر هاوبەش" هەمیش داوا لە لە پەرلەمانتارەیل کورد لە ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق کرد دەستوەردان بکەن ئەرا گلەوداین دۆسیەی ئابووری ئەرا ناو پەرلەمان، وە مەبەست ریگریکردن لەو بڕیارەیلە زەرد وە ئابووری نیشتمانی رەسنێد.

