‏یەکەمین جار لە کوردستان.. هەولێر میوانداری چالاکییەیل رووژ ناودەوڵەتی دیالۆگ ناوەین شارستانییەیل کەێد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، میوانداری چالاکییەیل رووژ ناودەوڵەتی دیالۆگ ناوبەین شارستانییەیل کەێد، ئەوەیش وە دویای نیشتنیگ و مەراسیم تایوەت کە کونسوڵخانە گشتی میللی چین لە هەولێر، وە دەسمیەتی مەڵوەن توێژینەوەی دەسپێک شارستانی جەهانی سازکریەێد.

‏چالاکییەگە وە درووشم "وەره‌و جەهانی فرە جەمسەر و ئایندەیگ هاوبەش ئەرا مرۆڤایەتی" ساز کریەێد، و مەراسیم وازکردنەگە لە ساعەت چوار ئیوارە دەس وەپی کەێد.

‏ رویداوەگە لە چوارچمگ بەهیزکردن بەهایەیل فره‌ کەلتووری و دیالۆگ و پێکەوەژیان ئاشتییانە تیەێد، دۊای ئەوەگ کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل لە خول 78ەمین ساڵ 2024، بڕیاریگ پەسەن کرد کە چین پێشنیار کردبوی ئەرا ئەوەگ رووژ 10ی حوزەیران لە هەرسالیک بکرێد جویر "رووژ ناودەوڵەتی دیالۆگ ناوبەین شارستانییەیل"، وەپای قسەی کونسوڵخانەی چین.

‏ئامانج لەو چالاکییە، کە یەکەمین جاریە هەرێم ئی رووژ ناودەوڵەتییە بەرز راگرێد، پتەوکردن پایەیل دیالۆگ ناوبەین شارستانییەیلە لە سای هەلومەرجەیل ئیسە، و قویڵکردن بەسیایەیل ناوبەین گەلەیل و بەهیزکردن دەسمیەتی هاوبەش ناوبەین هەرێم کوردستان و کۆمار میللی چین.

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