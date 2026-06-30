مین پای گەنجیگ لە باکوور هەولێر بڕێد

شەفەق نیوز - هەولێر

سەرچەوەیگ ناوخۆیی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد لە زەخمداربۊن سەخت گەنجیگ لە دەرئەنجام تەقیان مینیگ زەمینی لە ناوچەیگ کۊیستانی سەر وە قەزای (برادۆست) لە باکوور پارێزگای هەولێر.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە گەنجەگە کە ناوی (فەرهەنگ قادر)ە، و دەرچگ تازەی زانکۆس، پەس لەوەڕانیە لە کۊیەی (کۆشین) لەناو بەرزاییەیل (کێلەشین) لە ناوچەی (برادۆست)، وەختیگ مینیگ زەمینی لە جیماگەیل جەنگەیل وەرین وەپیەو تەقیەو.

سەرچەوەگە زیای کرد، کە تەقیانەگە بۊە هوکار بڕیان یەکیگ لە پایەیل گەنجەگە، و باس ئەوە کرد کە دەسوەجێ کل کریاس ئەرا خەسەخانەی (ئاشتی) لە ئیدارەی سەروەخوەی (سۆران) ئەرا وەرگردن چارەسەر.