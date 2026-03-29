‏ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل شەرمەزار وە ئامانجگردن شوون نیشتەجیبوین نێچیرڤان بارزانی کرد

‏ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێش، ئمڕوو یەکشەممە، شەرمەزار پەلاماردان شوون نیشتەجیبوین سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیرڤان بارزانی کرد.

‏ستێفان دوجاریک، قسەکەر تایبەت وە ناو ئەمیندار گشتی، دەربارەی عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئەمیندار گشتی وە تونی شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کە وە درۆنیگ لە 28ی ئادار کریا بان شوون نیشتەجیبوین سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیرڤان بارزانی، لە پارێزگای دهۆک".

‏دووپات کرد: "ئەمیندار گشتی داوای لێکۆڵینەوەیگ خێرا و گشتگیر کەێد لە پەلامارەگە و لێپێچینەوەکردن وەرد ئەوانەگ وەرپرسن لەلی، هەمیش داوا لە گشت لایەنەیل کەێد واز لە توندوتیژی وە گشت شێوەیگ بارن و کار بکەن ئەرا ریگری لە هەر تەقەلایگ ئەرا شیوان ئارامی و سەقامگیری عراق".

‏جی باسە، رویداو پەلاماردان ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە درۆنیگ لە رووژ شەممە، شەپۆلیگ لە شەرمەزارکردن فراوان وە لایەن هێزە سیاسییەیل و کەسایەتییە فەرمییە ناوخوەیی و ناودەوڵەتییەیل وە دویای خوەیا هاورد، ئەو پەلامارە وە ئەوزەڵکردنیگ رخدار و دەسدرێژییگ ڕەتکریاگ دانان، وەگەرد داواکارییەیل خێرا ئەرا ئاشکراکردن لایەنەیل جیوەجیکار و سزادانیان و ریگری لە دوارەوبوین ئێ جویرە پەلامارەیلە.