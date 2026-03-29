ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل شەرمەزار وە ئامانجگردن شوون نیشتەجیبوین نێچیرڤان بارزانی کرد
شەفەق نیوز- جیێڤ
ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێش، ئمڕوو یەکشەممە، شەرمەزار پەلاماردان شوون نیشتەجیبوین سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیرڤان بارزانی کرد.
ستێفان دوجاریک، قسەکەر تایبەت وە ناو ئەمیندار گشتی، دەربارەی عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئەمیندار گشتی وە تونی شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کە وە درۆنیگ لە 28ی ئادار کریا بان شوون نیشتەجیبوین سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیرڤان بارزانی، لە پارێزگای دهۆک".
دووپات کرد: "ئەمیندار گشتی داوای لێکۆڵینەوەیگ خێرا و گشتگیر کەێد لە پەلامارەگە و لێپێچینەوەکردن وەرد ئەوانەگ وەرپرسن لەلی، هەمیش داوا لە گشت لایەنەیل کەێد واز لە توندوتیژی وە گشت شێوەیگ بارن و کار بکەن ئەرا ریگری لە هەر تەقەلایگ ئەرا شیوان ئارامی و سەقامگیری عراق".
جی باسە، رویداو پەلاماردان ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە درۆنیگ لە رووژ شەممە، شەپۆلیگ لە شەرمەزارکردن فراوان وە لایەن هێزە سیاسییەیل و کەسایەتییە فەرمییە ناوخوەیی و ناودەوڵەتییەیل وە دویای خوەیا هاورد، ئەو پەلامارە وە ئەوزەڵکردنیگ رخدار و دەسدرێژییگ ڕەتکریاگ دانان، وەگەرد داواکارییەیل خێرا ئەرا ئاشکراکردن لایەنەیل جیوەجیکار و سزادانیان و ریگری لە دوارەوبوین ئێ جویرە پەلامارەیلە.