کۆمیسیۆن وەگەرد چەودیاریکەرەیل ناودڵەتی باس ئامادەکاریەیل دەنگدان لە هەرێم کوردستان کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

کدمسی هەڵوژاردن لە عراق، ئمڕوو یەکشەممە، گردەوبوینیگ وەگەرد کلکریای ناودەوڵەتی و ریخریاگەیل ناودەوڵەتی پەیوەندیدار وە چەودیاریکردن هەڵوژاردن ئەنجام دا، ئەرا باسکردن لە ئامادەکاریەیل هەڵوژاردن لە هەرێم کوردستان.

نەبەرد عومەر وەڕیەوبەر نویسنگەی هەڵوژاردن هەرێم کوردستان سەروو کۆمسیۆن ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گردەوبوینەگە باس پلانەیل ئامادەکاری کۆمسیۆن کرد ئەرا ئەنجامدان هەڵوژاردن لە مەوقەی خوەی، کە گامەیل کۆتایی هەڵوژاردن، و ئامێر و ئامرازەیل، و میکانیزم دەنگدان و وەڕیەوبردن باوەتەگە وەشیوەی گشتی گرێدەو.

وتیش: کۆمسیۆن ئاگادار ریخریاگەیل ناودەوڵەتی کرد لە هویردەکاریەیل کارەگە ئەرا مسۆگەرکردن ئاشکرایی، و داوا لەلییان کرد هەر نووڕینیگ دیرن ئەرا خاسەوکردن وەڕیچگن هەڵوژاردن پیشکەش بکەن، و دیاری کرد کە زیاتر لە دە ریخریاگ ناودەوڵەتی وەگەرد سەدان ریخریاگ ناوخوەیی و میدیایەیل راگەیانن تا ئیسە مووڵەت فەرمی ئەرا چەودیاریکردن دەنگدان وەرگردنە.

عومەر وتیش: ئاژانسەیل نەتەوە یەکگرتگەیل، بیجگە کاری لە پاڵپشتیکردن و رێکخستن هەڵوژاردن لە عراق، هەمیش بەشداری لە چەودیاریکردن دەنگدان لە هەرێم کەێد.

لە رووژ 11ی تشرين دویەم 2025، هەڵوژاردن پەرلەمان عراق دەسوەپی کەێد، کە نزیکەی 30 مليۆن عراقی لە بڕ 46 مليۆن کەس مافی دەنگدان دیرن، وەلێ نزیکەی هەفت مەلیۆن لە دەنگدان بیبەش بوون چوینکە کارت دەنگدان نووەو نەکردنە.