مۆسکۆ پەلاماردان شوون نیشتەجیبووین سەرۆک کوردستان شەرمەزار کەێد: بایەسە ئی پەلامارەیلە بوسیەنەو

ماریا زاخارۆڤا قسەکەر وەزارەت دەیشت رووسیا، ئمڕوو دوشەممە، پەلاماردان شوون نیشتەجیبووین نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان شەرمەزار کرد، و داوا لە وسانن ئی جۊرە لە پەلامارەیل کرد.

زاخارۆڤا، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: مۆسکۆ نیگەرانی فرەی خوەی لە وەردەوامبوین رۊوەڕۊبوین چەکدار لە ناوچەی کەنداو عەرەبی، و زیایبوین پەلامارەیل لەبان ژیرخان کارگێڕی و مەدەنی نیشان دەێد.

وتیش: وەپەی زانیارییەیل شوون نیشتەجیبووین نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان عراق، لە دهۆک، کەفتیەسە وەر پەلاماریگ وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان خوەیکوشی نەناسریاگ لە 28 ئازار.

وتیش: وە تونی ئی کارە شەرمەزار کەیمن، کە رێکخەرەیلی وە رووشنی تەقەلا دانە بازنەی جوگرافی قەیران سەربازی و سیاسی بیوینەگە فراوان بکەن، لە روی قەوارە و ویرانکارییەوە، کە وە مدوو دەسدرویژی ئەمریکی ئیسرائیلی دەسپیچگ ئەرا بان ئیران.

و داوای وسانن زویوەزوی کارە دوژمنکارییەیل و گلەوخواردن ئەرا یەکلاکییردنیگ سیاسی و دیپلۆماسی کرد، و بایەسە لەبان گشت لایەنەیل جەنگ خوەیان بگرن لە هەر پەلاماریگ ئەرا بان ئامانجەیل بیسەربازی.

رویداو پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، دۊکە شەممە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییە فەرمی و ناودەوڵەتییەیلەو دروس کرد، کە پەلامارەگە وە پەرەسەنینیگ رخبار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دانە قەڵەم، وەگەرد داواکاریەیل زویوەزوی ئەرا ئاشکراکردن لایەنە جیوەجیکارەیل و پرسیارکردن لەلیان و نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.